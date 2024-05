Colo Colo está ad portas de vivir un ajetreado cierre de semestre. Los albos tienen por delante dos partido importantes en el torneo local antes del receso y se jugarán la vida en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

Lo bueno es que, por lo menos en el Campeonato Nacional, las victorias se han ido acumulando. Yan van cuatro alegrías en los últimos cinco partidos, lo que la permitido al equipo de Jorge Almirón escalar varios puestos en la tabla y estar en una posición expectante en la zona alta.

Esto fue destacado por Vicente Pizarro, quien en conferencia de prensa valoró la reciente victoria sobre Palestino, afirmando que “fue un triunfo muy importante. El equipo viene entrenando muy bien, cada partido que pasa nos hacemos más fuertes y estamos todos unidos buscando ganar. El triunfo contra Palestino nos vino muy bien”.

Sobre lo que será el partido ante Deportes Iquique, el formado en casa sostuvo que “es un rival muy duro, lo hemos visto. Nos tenemos que preparar de la mejor forma y enfocarnos en nosotros. Creo que llegaremos muy bien”.

“Estoy tranquilo, intento enfocarme en el hoy y en el día a día. Obviamente uno siempre quiere jugar y estar en el equipo, pero me siento tranquilo, preparándome para los minutos que me toquen. Tenemos partidos muy importantes y más allá no podemos pensar. Primero viene Iquique y después Cerro. Hay que prepararse de la mejor forma para los minutos que toquen”, concluyó el Vicho.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Iquique este sábado 25 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Los Dragones celestes vienen de empatar 2-2 ante Cobreloa y marchan terceros con 24 puntos.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024:

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.