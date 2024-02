Emiliano Vecchio es responsable directo de uno de los grandes escándalos en el fútbol chileno en el último tiempo. El argentino, quien en el 2013 fue fichado por Colo Colo, afirmó hace algunos años que ante Unión Española jugó para atrás, esto para favorecer a los hispanos y perjudicar a Universidad Católica en la lucha por el título.

“Por el amor que yo le tengo a Unión Española y porque era el clásico rival nuestro, yo no les iba a hacer un gol. Finalmente ganó Unión Española y salimos campeones”, afirmó Vecchio en charla con ESPN en el 2021.

Sin embargo, con el correr del tiempo el volante decidió cambiar ese discurso. Para nadie debe ser un agrado que te traten como un mal deportista, razón por la cual en una reciente entrevista con ADN Radio le dio un volantazo a la hora de relatar los hechos.

“El primer semestre que llegué a Colo Colo éramos un desastre, no le habíamos ganado a nadie, y jugamos contra Unión Española que venía puntero y peleaba para ser campeón. Yo jugué como juego todos los partidos”, afirmó Vecchio.

En ese sentido, el argentino recordó una famosa acción suya de esa tarde en el Estadio Santa Laura. “Respecto al tema del córner, lancé uno el otro día contra Cobresal y lo tiré de lado a lado, me ha pasado muchas veces, porque no soy un jugador de élite, no soy Modric, soy Emiliano Vecchio y erro un montón”, declaró.

“He errado varias veces en mi vida y me tocó errar ahí. Unión Española en ese torneo merecía ser campeón y punto”, concluyó el argentino.

¿Cuánto jugó Emiliano Vecchio en Colo Colo?

El argentino disputó en el Cacique un total de 114 partidos entre 2013 y 2015, donde aportó con 22 goles y 24 asistencias. Además, fue parte de los títulos del Clausura 2014 y Apertura 2015.

