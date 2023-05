Es casi unánime entre los hinchas de Colo Colo que el puesto de lateral derecho es uno de los que más urge reforzar para la segunda mitad del 2023. Gustavo Quinteros no tiene un especialista en esa zona y ha improvisado a varios jugadores por la banda en labores defensivas.

En ese sentido los nombres de Mauricio Isla, Nayel Mehssatou, Óscar Opazo y Matías Catalán son los que más fuerza han ido tomando en el Monumental pensando en la ventana de mercado de pases que está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, hay algunos que creen que contratar a alguien para ese puesto es innecesario, sobre todo considerando los formados en casa que han visto acción de la mano de Quinteros en esta primera mitad del año.

En ese grupo se encuentra Gabriel Mendoza, quien en charla con RedGol afirmó que “yo creo que Catalán es más central que lateral. Están buscando también el fichaje de Isla, pero creo que la oportunidad deben dársela a los cabros jóvenes. Tanto Bruno Gutiérrez como Jeyson Rojas pueden andar muy bien en Colo Colo”.

“Creo que no es tan necesario traer un jugador en esa zona. Hay que ver cuál es realmente la falencia que tiene ahora Colo Colo, porque en la posición de lateral por la derecha estamos bien cubiertos. No me entiendo que quieran contratar a alguien por ahí”, agregó el Coca.

A la hora de analizar los nombres que han sonado, el campeón de América con los albos sostuvo que “el nombre de Nayel Mehssatou no me tinca. Para eso nos quedamos con lo que tenemos mejor. Gutiérrez y Rojas son perfectos para esa posición. Hay que darles la oportunidad. No vale la pena ni Catalán, porque jugaría de central, ni Mehssatou ni Isla. No es necesario”.

¿Y qué puesto hay que reforzar entonces? Mendoza la tiene clara y finaliza que “para mí Damián Pizarro debe seguir arriba de titular, pero deben traerle un delantero goleador que le vaya enseñando y le saque provecho a ese cabro”.

Cabe recordar que los equipos chilenos pueden contratar tres jugadores a mitad de año pensando en el segundo semestre. ¿Quiénes serán los que terminen arribando a Colo Colo?