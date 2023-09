Colo Colo ahora ofrece a Jordhy Thompson, pero ya no se lo quieren llevan

Tal como en la vida misma, las acciones tienen consecuencias en el fútbol. Y Jordhy Thompson podría aprenderlo a costa de porrazos. El controvertido y polémico jugador formado en Colo Colo volvió a protagonizar un incidente extradeportivo que poco ayuda a su mala fama.

Tras ser protagonista de un grave incidente de violencia de género, por agresión a su ex pareja, la semana pasada el futbolista fue sorprendido junto a Damián Pizarro, jugando una pichanga amateur con pelea incluida… y a dos días del Superclásico ante la U.

Si antes del duelo contra Universidad de Chile la noticia era la inminente partida de Thompson a los Xolos de Tijuana, tras el acto de indisciplina todo indica que el cuadro mexicano está más que feliz. Es que Colo Colo recientemente había rechazado varias de sus ofertas por el jugador albo.

Y todo indica que la mala fama de Jordhy Thompson ya es internacional y ahora los mismos Xolos se descartan de las negociaciones. El colocolino puede haber dificultado la veta internacional de su carrera por su indisciplina

Según detalló el periodista Coke Hevia, Colo Colo se puedo en contacto con los Xolos para deshacerse de Thompson, pero los mexicanos ya desecharon su nombre como opción de refuerzo.

“Me comentaron que el fin de semana Blanco y Negro consultó si siguen interesados por Jordhy y desde México bajaron la cortina”, sostuvo tajante el rostro de Radio Pauta.

¿Por qué Quinteros marginó a Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Gustavo Quinteros decidió no citar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro al Superclásico por la participación de ambos en un partido amateur. En un video que se difundió por redes sociales, se ve a los jugadores participando en una pelea a golpes.

¿Qué dijo Pavez sobre Thompson y Pizarro?

Tras el Superclásico frente a Universidad de Chile, el capitán de Colo Colo manifestó que lo de Jordhy Thompson y Damián Pizarro “fue una irresponsabilidad grande y voy a omitir muchas palabras porque a veces uno es muy sincero. Yo soy demasiado sincero a veces y eso me juega una mala pasada. No estamos en un país al que le guste la sinceridad. Fue una irresponsabilidad de los dos. Me hubiese gustado que estuvieran en este partido. Ahora el club tiene que ver qué pasa con ellos”.