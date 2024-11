El ex jugador de Colo Colo se refirió a la definición dominical entre la Universidad de Chile y el Cacique.

"El color azul me da urticaria": Coca Mendoza calienta definición del Campeonato

Colo Colo enfrenta la recta final del Campeonato Nacional 2024. Un triunfo separa al Cacique de la gloria y de bajar su estrella número 34. Para ello, tendrá que hacer frente ante el colista y último clasificado del certamen.

Se trata de Deportes Copiapó, elenco del norte que ya tiene asegurado un 2025 en la Primera B y que sólo recibirá a Colo Colo con la idea de tener cierta vergüenza deportiva.

Es por eso que entre los hinchas del Cacique hay cierta euforia. El cuadro albo tiene todas las de ganar en el actual Campeonato y eso tiene con una sed triunfalista a los aficionados.

Coca Mendoza se puso en modo definición del Campeonato

Competencia de karting en la Teletón. Varios competidores se apretaban para clasificar a la gran final de los pequeños autos y justo fueron a entrevistar a uno de los reconocidos hinchas de Colo Colo.

Hablamos de Gabriel Mendoza, más conocido como el Coca, quien se aprestó a dar su declaración frente a los micrófonos, tras rechazar ponerse un traje azul. “Me da urticaria ese color. Me empieza a dar picazón, ninguna posibilidad“, dijo el ex albo.

“Mañana (domingo), el más grande de Chile va a bajar otra estrella. ¡Vamos Colo Colo!“, dijo el Coca, quien de todas maneras no pudo tener el mismo entusiasmo en la pista y salió último de la carrera.

Coca Mendoza participó en la Teletón.

¿Cuándo y a qué hora juega el Cacique vs Copiapó por el Campeonato Nacional?

El partido clave entre Deportes Copiapó y Colo Colo, por la fecha 30 del Campeonato Nacional, se jugará este domingo 10 de noviembre, a partir de las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela de Copiapó.