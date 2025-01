Jorge Almirón fue protagonista de una conducta que motivó una ley bautizada con su apellido en el contexto del desenlace en los escritorios que enfrentó Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. Todo comenzó por la suspensión del DT argentino.

La Universidad de Chile denunció que Almirón incurrió en un desacato, pues intervino para dar indicaciones tácticas en el duelo que los albos le ganaron a Huachipato en el estadio CAP. Si bien esa determinación no ayudó a que los azules ganaran el título, al parecer dejó con una bala pasada al estratego.

Así lo expresó en una entrevista con Kenotrotamundos Skechers Fútbol. “Se enfocó por otro lado. Desprestigia lo que hicimos. Que pongan una ley con mi nombre no me gusta. Es como que fuera la ley de la trampa y no lo considero así”, expuso el DT en la charla con Keno Salinas.

Jorge Almirón en el amistoso de Colo Colo frente a Peñarol. (FocoUY/Photosport).

“Hay reglas que cumplir, estoy de acuerdo, pero no ganamos el campeonato porque yo estuviera dirigiendo del palco. Cuantos partidos dirigí en la banca y me tocó perder. No soy mago de ahora estar en el palco y ganar”, agregó Almirón, evidentemente molesto por la situación.

Almirón reprueba la ley con su nombre que surgió por la denuncia contra Colo Colo

Así las cosas, la ley Almirón le provocó una molestia al DT de Colo Colo, aunque en rigor no se llama así. Pero incluso en el Consejo de Presidentes la rotularon de ese modo para identificarla. Tal como habían hecho con la ley Holan que implicaba al ex entrenador de Universidad Católica.

“Hay cosas que se deben cumplir, pero desenfocar el gran torneo que hizo el equipo. Recuperar 10 puntos, fue espectacular. Se desvió la atención y no está bien, no está bueno”, sentenció Almirón, siempre en la entrevista con Kenotrotamundos Skechers Fútbol directamente desde Uruguay.

Almirón sabe que deberá tener mucho ojo en 2025. (Felipe Zanca/Photosport).

El panorama para el estratego argentino está enfocado sólo en la pretemporada, donde ya tuvo su estreno en un partido ante Peñarol que terminó con un escándalo. Por estos días, Almirón afina detalles del equipo para enfrentar a Huracán en un nuevo duelo por la Serie Río de La Plata.

