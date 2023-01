Williams Alarcón no lo manda a decir con nadie: "La Calera me dio todo lo que Colo Colo no"

Uno de los grandes movimientos que ha tenido el mercado de fichajes del fútbol chileno ha sido que Williams Alarcón dejó de formar parte de Colo Colo para pasar a Unión La Calera, esto después de que se decidieran a hacer efectiva la opción de compra que tenía su préstamo tras su excelente temporada 2022 que incluso lo llevó a la selección chilena.

Eso sí, el adiós del mediocampista de 22 años al Cacique no estuvo exento de polémicas, y en la previa de un partido amistoso de pretemporada que los Cementeros protagonizarán ante San Luis de Quillota este viernes 6 de enero desde las 20:00 horas se refirió a eso. Y no mandó a decir con nadie lo que siente realmente.

"La Calera me dio todo lo que Colo Colo no"

De entrada, el joven Williams no se guarda nada. "El año pasado tuve una buena temporada, La Calera me dio todo lo que no me dio Colo Colo. Estoy muy feliz acá, se concretó la opción de compra que quería. Mi sueño siempre ha sido jugar en Europa, pero mi presente está en Calera”.

Tras eso, Willy explica que "mis cambios en el juego estuvieron sujetos a tener minutos, sumar te hace tener mayor confianza, querer siempre estar, eso es primordial para un jugador". Pero a varios les quedó dando vuelta su picante frase contra el club que lo formó.

Cabe destacar que el nacido y criado en la cantera del Eterno Campeón disputó 33 partidos en total con la camiseta cementera, sumando 1.923 minutos de juego. En esos compromisos, válidos por las distintas competencias en las que participaron, metió cinco goles y dio una asistencia.

El gran nivel de Williams Alarcón fue el que llevó a que Unión La Calera decidiera hacer un gran esfuerzo económico y pagara 400 mil dólares por el 70% de su pase, mientras que el 30% restante quedará para Colo Colo en caso de una posible venta en un futuro.