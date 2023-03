Continúa la fecha 9 del Campeonato Nacional y tres partidos se han disputado en esta jornada de sábado, dos de ellos en simultáneo. Un equipo retomó su liderato, dos escalaron hasta los primeros puestos y otros tres se estancaron en la medianía de la tabla de posiciones.

Huachipato se encargó de abrir el día con un goleada por 3-0 sobre Everton en el CAP de Talcahuano. Así, los acereros sumaron un nuevo triunfo que les permitió volver a tomarse la punta de la tabla con 18 puntos, mientras que los ruleteros quedaron novenos con 11 unidades.

Más tarde, se jugaron dos partidos. En uno, O'Higgins sumó su quinta fecha sin sumar de a tres y cayó por 2-0 ante Coquimbo Unido, que despertó cuando se disputaban los últimos 10 minutos de juego. Así, el Capo de Provincia se quedó en la undécima posición (9 puntos) y los aurinegros se tomaron la tercera plaza (16).

En otro, Colo Colo no pudo despejar sus dudas y cayó goleado por 3-1 ante Cobresal. Los albos sufrieron en un partido que incluso tuvo un gol de arco a arco y terminaron estancándose en la tabla, ubicados en el octavo puesto con 11 puntos. Los mineros, por su lado, son cuartos con 14 unidades.

Para cerrar la jornada sabatina, Unión La Calera y Audax Italiano chocarán a las 20:30 horas. Los caleranos, ahora séptimos, quieren seguir escalando en la clasificación y los audinos, antepenúltimos, buscan salir de la zona de descenso.

El término de la fecha 9 llegará este domingo con los duelos de Universidad de Chile vs Deportes Copiapó a las 18:00 horas y los partidos en simultáneo de Universidad Católica vs Magallanes y Unión Española vs Palestino a las 20:30 horas.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional