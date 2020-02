Salas: “Así no se puede seguir jugando fútbol, qué vamos a esperar, que salgamos con alguien muerto de una cancha”

Un molesta y, a la vez, apenado Mario Salas se evidenció en la conferencia de prensa, tras la suspensión del partido de Colo Colo y Universidad Católica, por los incidentes ocurridos al interior del Estadio Monumental y que terminó con Nicolás Blandi lastimado por los fuegos artificiales.

En ese sentido, realizó un particular llamado, porque señaló que “así no se puede seguir jugando futbol. ¿Qué vamos a esperar, que salgamos con alguien muerto de una cancha? A mi me encanta mi profesión, pero así no. A costa de cualquier precio no”.

“Aquí se jugó con fuego, y debemos reestructurar, pero nos muestra que no estamos preparados. Yo no voy a esperar que le pase algo peor a que lo que le pasó a Nicolás Blandi a uno de mis jugadores”, agregó.

Al ser consultado por los incidentes durante el partido, en el primer y segundo tiempo, comentó que “las decisiones deben ser tomados por los organismos correspondientes, pero el ejemplo de hoy nos dice que no se puede jugar así. A Nico le pudo haber llegado el proyectil al cuerpo. Debemos tomar carta en el asunto”.

“Estoy dolido con lo que pasa, apesadumbrado, es una situación que uno espera no vivir, sobre todo en un estadio. Esperemos que las autoridades, y los clubes en sus organizaciones de partidos, velen por la seguridad de los jugadores”, complementó.

Pero no se quedó en ello, porque expresó que esto ya se veía prever por lo sucedido en partidos anteriores. “Muchos partidos que se jugaron al límite como el de Universidad Católica y O’Higgins, por eso esto no puede seguir así”.

Finalmente, tuvo palabras para el desarrollo del encuentro, en el que los Albos caían por 0-2. “Más allá del resultado deportivo, tuvimos un primer tiempo parejo, Católica empezó mejor que nosotros y logramos equiparar. Pero en el segundo tiempo, fue igual, pero cuando estaba volviéndose a equiparar, aconteció aquello. Nos quedamos con la situación de que Católica fue superior en momentos, con errores nuestros”.