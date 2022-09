Luciano Arriagada tiene fecha de término en Colo Colo. El delantero de 20 años terminará su contrato con el Cacique a fines de diciembre de este año. Y luego de eso, emigrará al Athletico Paranaense de Brasil, cuadro que está instalado en la gran final de la Copa Libertadores de América ante el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar.

Pese a que el Luci casi no ha tenido continuidad en los albos sigue en el radar de la selección chilena: con sólo 20 minutos disputados en el Campeonato Nacional 2022, el atacante surgido del semillero colocolino fue considerado por Eduardo Berizzo para el duelo que la Roja Sub 23 le ganó a su similar de Perú en Iquique, aunque no vio minutos en el encuentro.

Consciente de que será difícil hacerse espacio en la consideración de Gustavo Quinteros, por estos días Arriagada le dedica tiempo a un entrenamiento que espera poner en práctica en el Furacao, que alguna vez tuvo en el plantel a Esteban Pavez.

A través de sus historias de Instagram, Arriagada compartió un video de distintos ejercicios que realizó vestido completamente de azul. Acompañó esas imágenes con la música que aparecía cuando el boxeador de cine Rocky Balboa hacía sus fuertes sesiones de entrenamiento.

El cruce de dichos entre Arriagada y Quinteros

Luciano Arriagada fue uno de los jugadores citados por Martín Lasarte a la Copa América 2021. Es más, el atacante nacido el 30 de abril de 2002 tuvo 21 minutos en el torneo llevado a cabo en Brasil: fue el 21 de junio en el empate 1-1 entre Uruguay y Chile en que el juvenil ariete estuvo a punto de marcar, pero su remate se fue ligeramente desviado.

Después de eso se produjo el primer quiebre con Gustavo Quinteros. "Cuando volví estaba muy motivado, con muchas emociones y ganas de trabajar. En el primer partido, contra Palestino, no me cita y me dice que tengo que ser pelotero", contó el Luci en una entrevista con ESPN. "Trabajé en mejorar mi físico con un preparador y un nutricionista. No sabría decir por qué no me ha ocupado", agregó el ariete, quien registra sólo 53 minutos jugados en la temporada: 27 en el Campeonato Nacional y 26 en la Copa Chile, pese a que cumple con los minutos Sub 21 establecidos en las bases de ambos torneos.

Y hace unos días, el DT de los albos explicó por qué ha tenido fuera de su consideración al delantero de pelo rizado, autor de tres conquistas con la camiseta blanca. "Hace un mes o un mes y medio, no recuerdo la fecha exacta, que no viene entrenando normal. Por eso no está a disposición", aseguró el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia hace una semana exacta.