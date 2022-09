La gran razón por la que Luciano Arriagada no tiene acción en Colo Colo: "No viene trabajando normal en mes y medio"

Luciano Arriagada explotó el año pasado en sus primeras presentaciones con Colo Colo, siendo incluso llamado por Martín Lasarte para la última Copa América pero con el tiempo no se ha podido afianzar en el equipo, por lo que su renovación se estancó y ahora apunta a un cambio de aires.

El joven delantero tiene todo listo para unirse al Athletico Paranaense, reciente finalista de la Copa Libertadores. Entre tanto, sigue esperando por alguna oportunidad en el Cacique que, según su entrenador, Gustavo Quinteros, parece que no va a llegar pronto y en la más reciente conferencia de prensa explicó el principal motivo.

Según el técnico albo, el atacante no ha estado en tiempos recientes en su mejor forma y así lo expresó. "El tema de Arriagada es que no viene trabajando normal, mes y medio más o menos, pero no viene entrenando normal. Por eso no está a disposición. Hoy tampoco entrenó", indicó.

Para Arriagada, las cosas han sido muy complicadas pues en toda la temporada solo ha jugado dos compromisos, uno por el Campeonato Nacional y otro por Copa Chile. Una situación que lo ha llevado a no considerar la oferta de renovación que, según su padre, ofreció la institución de Macul.

El regreso de Lucero en Colo Colo

Siguiendo con la conversación sobre sus delanteros, Quinteros habló de lo que significó la ausencia reciente de Juan Martín Lucero y las complicaciones para sustituirlo. "La falta de Lucero nos ha privado del gol o de tener un jugador con alto porcentaje de gol. Lamentablemente en este libro de pases no pudimos incorporar a otro delantero entonces estuvimos usando a Bolados, que no es su posición natural pero lo hace muy bien", indicó.

Sin embargo, el exjugador de Vélez Sarsfield ya está recuperado y listo para los planes del cuerpo técnico de Colo Colo frente a Unión Española. "Ahora Lucero está muy bien, entrenó muy bien, así que está a disposición".