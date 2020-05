Juan Cristóbal Guarello: "Vamos a ver ahora si Esteban Paredes tendrá partido de despedida en el Monumental..."

El periodista Juan Cristóbal Guarello se refirió a la pugna entre Esteban Paredes y la directiva de Colo Colo, o Blanco y Negro para ser más específicos, en medio de la polémica por la baja de los salarios en medio de la crisis del coronavirus.

Paredes calificó de mala la gestión de Blanco y Negro tras la reunión con Harold Mayne- Nicholls en la Dirección del Trabajo y Guarello puso sobre la mesa su análisis.

“En el fondo ellos no se sienten parte de esta mala gestión, como la llaman, porque ellos pedían y les daban. Si había o no había (plata) a ellos no les preocupaba, sólo pedían. Pero llegó un gerente que dijo: se acabó. A ver si va a tener partido de despedida en el Monumental…”, dijo Guarello en Los Tenores de Radio ADN.

Agregó que “con el partido de despedida de Paredes… sí puede ser. Pero Colo Colo le va a decir usted paga todo, yo se lo arriendo. O se lo presto, pero todo lo demás se lo paga usted”.

El periodista sentenció que “al contrario, en otro momento le habrían dicho, toma todo es tuyo y te llevas la recaudación limpia”.