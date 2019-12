Jorge Valdivia: "Decirle a Colo Colo que contrate a Matías Fernández a mi no me corresponde"

Jorge Valdivia en contacto con CDF no sólo habló de su continuidad en Colo Colo, también fue consultado por la posible llegada de su socio en la creación del cuadro albo en 2006, Matías Férnandez.

"Yo no me atrevería a decir qué puede o debe hacer Colo Colo, pero creo que donde mejor se sintió fue en Colo Colo y eso hay que considerar si es que él y todas las partes involucradas den el vamos es un punto a tener en cuenta", afirmó el Mago.

Agregando que "él se sintió jugador, útil, querido".

Igualmente Valdiva reiteró que él no es quien para exigir la contratación de un jugador. "Ahora decirle a Colo Colo vayan y contraten a Matías no me corresponde, Colo Colo debe decidir lo mejor para Matías, para el Chaco (Insaurralde), Villanueva, el que sea, y si me gustaría jugar con él, yo siempre he declarado que a mi me encanta jugar con los buenos jugadores, y Matías es un excelente jugador, pero no depende de mi declarar qué es lo que tiene que decidir Colo Colo", cerró.