Jefe de cadetes de Colo Colo y la pandemia: "Hay juveniles que creen que se les va la opción de ser futbolistas"

Colo Colo hizo debutar a muchos juveniles el fin de semana pasado ante Ñublense, lo que puso en la palestra el trabajo que está realizando en sus divisiones inferiores al hacer debutar a ocho canteranos, lo que se sumaron a muchos otros jóvenes con poca experiencia en el primer equipo que recibieron mucho apoyo.

Redgol en La Clave conversó con el jefe técnico de los cadetes albo, Ariel Paolorossi, quien dio a conocer su mirada sobre el trabajo que se ha realizado en el Cacique, lo complejo que ha sido trabajar en pandemia y la diferencia abismal que observa con el fútbol argentini.

"Las circunstancias llevaron a que jugaran futbolistas que no estaban aún para el primer equipo. Colo Colo tiene muy buenos juveniles, pero el tiempo acomoda en el proyecto del club a los que juegan bien. Dani Gutiérrez, Jeisson Rojas y Bryan Soto lo han hecho bien, además ya hay otros como Villanueva, Willy Alarcón. En instituciones así siempre hay jugadores, hay que ver los momentos en que pueden jugar y estén a la altura", indicó Paolorossi.



De todas maneras, sabe que no era el momento ideal para ver a tantos jugadores jóvenes. "La situación es complicada, venimos sin competencia desde el año pasado, con muchos vaivenes de entrenamiento. Armamos dos grupos para entrenar, de entre 25 y 30 chicos, y le buscamos la vuelta, pues no podíamos juntarnos con el primer equipo. Los preparamos sin competencia, jugamos solo un amistoso con Magallanes. A veces no se mira eso, hay chicos que debutaron el otro día que jugaron dos partidos el año pasado y no lo hicieron nunca más", analizó.

Muchos juveniles de Colo Colo debutaron en el campeonato nacional de emergencia. Foto: Agencia Uno.

Por lo mismo, sabe que hay mucha desilusión en algunos juveniles que ven pasar el tiempo por la pandemia y no tener chances. "Los jóvenes más grandes están desesperados, porque creen que se le van las oportunidades de demostrar y ser futbolistas. Hay que contenerlos, explicarles que están todos en la misma situación. Los más chicos están en ventaja, los que están en el plantel superior sacan ventaja, porque están entrenando", explicó Paolorossi, añadiendo que "el encierro igual es tema, hemos hecho charlas porque necesitan correr, salir, liberar energía. Pero tienen más tiempo para retomar sus condiciones técnicas y físicas. Pero ojo, no somos especialistas, estamos todos transitando esta pandemia. Los entrenamientos por Zoom hay que pararlos a veces, porque se cansan".

Sobre el trabajo que viene realizando en Colo Colo, comentó que "hemos ido a captar, me gusta ir a sus lugares naturales donde juegan, ahí se expresan mejor que en el Monumental. ¿Por qué no salen laterales? Creo que lo de los laterales es universal, en Argentina pasa lo mismo. Sabemos que existe ese déficit. A los chicos les gusta jugar menos ahí. Luego hay que afinar el ojo en los defensores centrales, por el biotipo, me gusta esa mirada. En Argentina en divisiones bien chicas hay centrales de 1.80 metros".

Finalmente, señaló la diferencia que ve entre Argentina y Chile en esas categorías. "En Argentina la competencia es feroz y no sé si es tan bueno. Pero hay baby fútbol, ligas competitivas y los nenes entrenan desde muy temprano. A los seis, siete años hacen inferiores en distintos clubes, no solo en los grandes. Compiten sábado y domingo, además de entrenar tres veces en la semana. Sábado juegan fútbol sala y domingo en cancha de once. Es largo ese recorrido, pero acá me sorprendí en eso. Son modelos diferentes", sostuvo.

Cerró manifestando que los tiempos han cambiado. "Antes se jugaba a la pelota todo el día, aprendías solo un montón de secuencias técnicas. Le querías ganar a tus amigos y metías buenoz cabezazos. Eso se armaba solo antes, hoy ha cambiado. Pero yo no corto creatividad a los futbolsitas. Si a un nene de 13 o 14 años un entrenador lo reta porque gambetea para que juegue a dos toques, le digo que no lo haga. Hay que dejarlos ser creativos", finalizó.