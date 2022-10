Gabriel Suazo lo tiene claro. De hecho, ya lo admitió públicamente. Es decir, necesariamente le ha dado vuelta la idea por su cabeza: estos dos partidos que faltan en el Campeonato Nacional 2022 pueden ser los últimos juegos oficiales del lateral izquierdo en Colo Colo. El capitán del Cacique termina su contrato en diciembre, aunque su intención es renovar su vínculo para dejarle un beneficio económico a los albos por un eventual traspaso. Aunque la cláusula de salida sigue como piedra de tope de la negociación.

"Me encantaría dar un paso a una liga más competitiva", dijo el "17" del cuadro popular en referencia a su situación, toda vez que la obtención de la estrella 33 ya es un hecho. Dentro de los clubes que han aparecido como interesados en contar con él figura el Galatasaray de Turquía.

Según Alan Silbermann, el agente de Gabi, el Fenerbahce estaba entre él y Marcelo para reforzar su carril zurdo. El histórico brasileño del Real Madrid firmó en el Olympiacos de Grecia y los aurinegros contrataron al macedonio Ezgjan Alioski, ex pupilo de Marcelo Bielsa en el Leeds United. Y también en su momento el Sporting Clube de Portugal mostró alguna intención en ficharlo. En las últimas semanas apareció otro cuadro de la máxima categoría turca que hizo algunas consultas.

Es el Alanyaspor, que marcha en la 11° posición de la primera división otomana, aunque a 20 puntos del líder de la competencia. Los datos recabados por Redgol indican que uno de los asistentes del director técnico italiano, Francesco Farioli, consultó por muchas referencias en cuanto a aspectos defensivos y ofensivos que podría aportar en el equipo Suazo, quien disputó seis partidos por la Roja en las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar.

Si bien el apellido del portador de la jineta colocolina está en la carpeta de aquel elenco, todavía no ha existido avances en las charlas para que el entorno de Gabi entienda que el interés es serio y es hora de concretar la intención en ofertas concretas. Pero Gustavo Quinteros ya le abrió la puerta a la salida de Gabriel Suazo, a quien hace poco tiempo catalogó como el mejor jugador chileno del torneo.

"Él sueña con jugar en Europa y yo no soy quién para cortarle la carrera", dijo el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia. "Es muy probable que se vaya. Es lamentable que pueda quedar libre, ojalá se arregle paraque no sea así", agregó Quinteros, quien también fue campeón con la Universidad Católica en el segundo de los cuatro títulos consecutivos que lograron los cruzados. Así las cosas, habrá que ver dónde, pero todo parece indicar que el destino del "17" está lejos de Pedrero.

Suazo podría jugar en el ex equipo de Junior Fernandes

Junior Fernandes pasó por el Alanyaspor y dejó un buen recuerdo ahí. Estuvo en aquel club durante tres temporadas, desde septiembre de 2017 hasta julio de 2020. Llegó allí desde el Dinamo Zagreb de Croacia a cambio de un millón y medio de euros.

En cuanto a producción ofensiva, su aporte fue valorado por la institución: anotó 26 goles en 80 partidos ligueros. Marcó otros cinco tantos en partidos de copa nacional, aunque no disputó competencias continentales con el equipo. ¿Seguirá Suazo los pasos del ariete nacido en Tocopilla?