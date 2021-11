Brayan Cortés vive un gran presente junto a Colo Colo, donde tiene una de las vallas menos batidas del Campeonato Nacional. El portero se ganó un llamado a la selección chilena y sigue dejando en claro que su futuro podría estar cada vez más lejos de nuestro país.

El cuidatubos de 26 años ha sido uno de los pilares del alza del Cacique en este 2021, dándole seguridad en el fondo a la escuadra comandada por Gustavo Quinteros y erigiéndose como figura en varios encuentros.

Precisamente debido a su buen pasar y en esa misma línea, el preparador de porteros del Cacique, Jorge Martínez, habló en extenso con Dale Albo para entregar su visión de cortés y ratificar que le queda poco tiempo en el estadio Monumental.

"Tengo la fe tremenda de que (Brayan) Cortés va a ser vendido este año. Creo que muy pronto no vamos a tener a Cortés porque todos los días me sorprende muchísimo, el nivel de exigencia, lo profesional que está", explicó.

Martínez detalló que "cuando llego a Colo Colo me fui fijando de muchas cosas de cada uno porque no todos los arqueros necesitan lo mismo. Me fui fijando qué es lo que se podía incorporar en Brayan Cortés, cuáles eran sus detalles, en qué estaba fallando".

"Lo estudiaba bien, revisaba videos para llegar y poder perfeccionar e incorporarle otras cosas. Veía que estábamos muy al debe en la lectura de juego, entonces estuvimos incorporando eso", reveló.

El preparador de porteros albo además dio detalles del arduo trabajo que realizó con Cortés y cuál era su meta con él. "Tratar de que fuese un arquero de anticipación con muy buenas lecturas de juego".

"Tenía que aprovechar lo bueno que tiene (Brayan Cortés) que es un tipo que juega muy bien con los pies y puede tener mejores asistencias que otros arqueros, pero seguramente no las aprovechaba o no se daba cuenta, o no teníamos los jugadores idóneos para hacer eso", contó.

Martínez agregó que "el juego aéreo que tiene Brayan es envidiable, tiene un timing perfecto. Ha incorporado muchísimas cosas. Lo que siempre he resaltado de él, es el hambre que tiene de lograr cosas, lo resiliente que es, un tipo que no baja nunca los brazos".

"Podemos ir en la adversidad como un par de partidos atrás, como cuando jugamos con Melipilla en Calera que íbamos 2 a 0 abajo, el tipo no bajó los brazos nunca. Es un tipo que mete al equipo al otro lado", concluyó orgulloso y dejando en alto al arquero del Cacique.