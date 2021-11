El DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, recordó que su equipo no perdió ni este ni el partido anterior ante Melipilla. Al ser consultado qué responsabilidad le cabía en el juego mostrado por el Cacique, tiró que “si para ti no es importante no entrenar 10 días o tener a todos encerrados tanto tiempo quizás no influye, pero para los que sabemos de esto influye y mucho”.

Gustavo Quinteros no estaba de mucho ánimo tras el empate de Colo Colo ante Curicó Unido, lo que dejó la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional igualada entre el Cacique y Universidad Católica en el primer lugar. Es decir, si ambos sacan los mismos puntos en los dos partidos que restan, habrá un partido de definición estilo final para dirimir al campeón.

“El partido fue parejo, el rival jugó bien. Quizás pensando de esa manera, no se perdió. Hay que valorar a los rivales, Curicó jugó un gran partido, se defendió bien, generó. Jugamos con cinco Sub 20 y seguimos en la punta así que es valorable lo que estamos haciendo a pesar de las adversidades que tuvimos. No jugamos como podemos, estuvimos debajo de nuestro nivel individual y colectivo, pero bueno. En el segundo tiempo tuvimos la más clara del partido para ganarlo”, analizó el DT de Colo Colo.

Acto seguido, hizo hincapié que “hoy se puso en evidencia, jugamos con cinco chicos menores de 20 años. Definir un campeonato con cinco chicos Sub 20 no es nada fácil. Pero creo que lo hicieron bien por momentos. Nos hubiese gustado jugar con todos los titulares, pero no estuvieron por un motivo u otro. Igual todavía dependemos de nosotros. Y mientras dependamos de nosotros estamos vivos y estamos bien”.

“Creo que estamos pagando de alguna manera no haber entrenado normal durante siete días. Algunos más. No estamos físicamente como estuvimos siempre. Hay que mejorar mucho la parte física. Algunos jugaron después de tres días de salir del encierro, no están bien. Hay que hacer un fortalecimiento, fueron más de 50 jugadores entonces (ríe)… Hay que hacer una mini pretemporada para igualar físicamente al resto de los equipos que no les metieron tantos contactos estrechos”, abundó.

Y no se detuvo. “Fuimos el único que tuvo que jugar dos partidos con chicos de 16 y 17 años, perdimos seis puntos que podían ser de ventaja hoy, pero ya no se dio. Todavía tenemos la chance de pelear. Tenemos que trabajar mucho lo físico, no estamos siendo el equipo que presionaba constantemente, que ganaba por intensidad, que superábamos físicamente a los rivales. Hay que hacer ese trabajo para volver a ese estado en el que estábamos”, profundizó.

De paso, no le gustó mucho una pregunta por si había autocrítica tras estos dos partidos, ante Melipilla y Curicó, donde Colo Colo no lució bien. “No perdimos ninguno de estos dos partidos. Si para ti no es importante no entrenar 10 días o tener a todos encerrados tanto tiempo quizás no influye, pero para los que sabemos de esto influye y mucho. El bajón futbolístico tiene que ver con el bajón físico. Hoy jugamos un partido definitorio con cinco chicos de 20 años. Formamos un equipo joven y peleamos el título ante un equipo formado para jugar Copa Libertadores (Universidad Católica). Y estamos ahí, primeros. No le debemos nada a nadie, fuimos perjudicados terriblemente, hicimos una gran temporada, pero tenemos dos finales y un eventual desempate, estamos bien”, lanzó.

Finalmente, manifestó que “los jugadores que van a la selección está bien. Por ahí la organización no es la mejor, se define un campeonato sin los jugadores más importantes, pero ahí se perjudica a todos los que tienen convocados”.