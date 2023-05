El defensor no tiene una fecha de retorno a las canchas, pero desde hace unas semanas ya trabaja a un costado de sus compañeros en el Monumental.

Un difícil semestre ha tenido Colo Colo en la faceta defensiva. A diferencia de lo ocurrido en el 2022, al Cacique le han marcado muchos goles y pese a un repunte logrado en los últimos partidos en el plano local, el rendimiento no convence, mucho menos después del 2-0 en contra sufrido ante Boca Juniors en Copa Libertadores.

Gustavo Quinteros a probado distintos nombres en distintas funciones para solucionar el tema. Desde sacar a Maximiliano Falcón de la titularidad, ubicando a Matías De Los Santos y Ramiro González en esa zona, o cambiar de línea de cuatro a línea de tres, con Peluca, González y Daniel Gutiérrez, como ha ocurrido en los últimos partidos.

Lo cierto es que hay dos factores claves en la situación, aunque los hinchas apuntan más a uno. El primero son las lesiones, que han complicado armar una línea defensiva que se sepa de memoria. El segundo es la ausencia de Emiliano Amor, que también por lesión, no ha jugado en este 2023 y el fanático albo lo extraña mucho.

El zaguero no tiene fecha de retorno, pero este viernes ilusionó a la fanaticada con el video mostrado por Colo Colo en redes sociales. Ahí se puede ver al argentino trabajando con balón, a un costado del entrenamiento de sus compañeros.

Lo cierto es que Quinteros no ha dado luces de un retorno de Amor al once titular albo. De hecho, en una de sus últimas conferencias dejó abierta la posibilidad de que el defensa no juegue en todo este 2023, para recuperarse bien de su lesión al tobillo.

Pero Amor ya viene entrenando de esta forma desde hace varios días y su sola presencia en el Monumental le basta a los fanáticos colocolinos para ilusionarse con un segundo semestre en donde el defensa pueda ser inscrito nuevamente para acompañar a Peluca Falcón en la última línea, tal como en el 2022.