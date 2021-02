Desde Pamela Díaz hasta Princesa Alba: la lluvia de mensajes a Esteban Paredes tras su salida de Colo Colo

Esteban Paredes y Colo Colo terminaron su romance. El goleador histórico del Cacique terminó su vínculo con el club tras el año más difícil de la historia de los blancos, donde apenas lograron zafar del descenso.

El ídolo colocolinio no se fue feliz, ya que pese a ser el tercer artillero histórico albo detrás de Carlos Caszely y Francisco Chamaco Valdés, su salida del equipo no se dio como él soñaba: retirándose a cancha llena en el Estadio Monumental.

Tras meditar el trago amargo, Paredes se despidió con un extenso y emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy me toca despedirme, pero no me puedo ir sin antes agradecer a cada una de las personas que hizo mi historia en Colo Colo, el equipo de mis amores desde mi niñez", fueron parte de sus palabras.

Como era de esperarse, la publicación del artillero albo alcanzó más de 168.000 likes y casi 20.000 comentarios, entre los cuales destacaron los de Pamela Díaz, Princesa Alba, Jean Philippe Cretton y Karen Doggenweiler.

"Eres el mejor ídolo secoooooooooooo", escribió La Fiera.

Incluso el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, despidió al ídolo albo con emotivas palabras:

"Muchas gracias por todo capitán!!!! Nunca olvidaremos todas las alegrías que nos diste a los colocolinos. Crack!!! Seguirás para siempre en la historia viva del club. LEYENDA", escribió Arab.

"Ídolo amado! Abrazos y todo mi cariño y admiración por siempre!", publicó Doggenweiler, mientras que Princesa Alba añadió: "Gracias por tantas alegrías".

"Grande, Esteban! Un capo", publicó Jean Philippe Cretton, mientras que el ex albo, Felipe Flores, escribió: "Lo mejor en este nuevo camino ídolo histórico".

El goleador histórico del Cacique recibió mucho amor en sus redes sociales.

Martín Rodríguez, quien actualmente está en chile negociando su retorno al fútbol chileno tras su paso por México, también le dejó un bello mensaje a Esteban Paredes:

"Hermano es increíble cómo pasan las cosas. Solo queda agradecerte todo lo que hiciste en club y todo lo que luchaste por él, eres enorme y te vas como lo que eres una leyenda gracias por todo hermano eres gigante abrazo grande capi7an", comentó Tín.

La enorme cantidad de cariño recibida por el ídolo del Cacique sin duda harán que su salida del club sea menos amarga, y con el tiempo sólo queden los buenos recuerdos y las sonrisas que sacó con cada uno de sus goles con el indio en el pecho.