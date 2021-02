Patricio Yáñez y la salida de Esteban Paredes: "Me extraña que no se de cuenta. Él no está para ser competitivo"

La salida de Esteban Paredes de Colo Colo ha generado debate en el mundo albo. Por una parte la mayoría de los analistas coinciden que esto se da en el momento justo considerando la edad y el último torneo que jugó el delantero.

Sin embargo, el hincha duro del Cacique rechaza esta situación afirmando que es el propio jugador el que debe decidir cuando y como se retira, y si se retira, que sea en la entidad de Macul.

Uno que se mostró de acuerdo con la decisión tomada por el club, es el comentarista Patricio Yáñez, que en Deportes en Radio Agricultura afirmó que "a mi me parece que hace bien Colo Colo, lo que me extraña es que Esteban no se de cuenta. Nadie va a dejar de querer a Paredes. Paremos el escándalo".

Agregando que "el problema es que un tremendo jugador como él, no está para ser competitivo".

Para el Pato, el problema lo creó el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el que quedó preso de sus propias palabras.

"Es normal que quiera seguir jugando, es su pasión, pero en el plano competitivo hay que ser riguroso. El problema radica en que Mosa dijo alguna vez que Paredes se debe retirar cuando él quiera", cerró.