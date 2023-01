Felipe Gutiérrez es uno de los grandes damnificados del mercado de pases en el fútbol nacional. No tomado en cuenta por Ariel Holan, el ex volante del Twente holandés busca club para continuar con su carrera. Algo que podría ocurrir en Chile, pero también en el extranjero.

Sin embargo, los últimos rumores indican que el fúturo pasa más por quedarse en territorio nacional, aunque implica cruzar una vereda siempre compleja. Y es que, de acuerdo a diversos medios de información, tanto la U como el propio Gutiérrez acercan partes para que el volante juegue en los azules durante el 2023.

Un rumor sobre la que reflexionó Manuel de Tezanos en Radio Agricultura. El comunicador, contrario a las versiones que ponen al Pipe en la U, le recomendó al jugador mirar para otro lado, también muy difícil de cruzar: a Colo Colo.

"Andaría bien en Colo Colo. A ellos les falta un volante suplente de Gil o Fuentes. Puede cumplir ahí funciones", explicó MDT. Ante eso, Pato Yáñez le replicó que "el tema es la presión", sin embargo la respuesta del conductor de Todos Somos Técnicos no se hizo esperar: "Jugó Eliminatorias".

Críticas a la UC por dejar partir a Gutiérrez

Pero la reflexión de MDT no terminó ahí, ya que agregó que "me parece insólito que Católica se haya desprendido de Gutiérrez. Salvo que le haya dicho lo que le dijo Materazzi a Zidane. No hay explicación para sacarse de encima a un jugador que tiene tiro libre, es zurdo, que hizo el mejor gol del año pasado y que está vigente".

Por ahora, siguen sin haber pistas en torno a la situación del volante. Y es que de acuerdo a la misma radio no hay un convencimiento real en Azul Azul sobre hacerse con un jugador como Felipe Gutiérrez.