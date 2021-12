El presidente del Cacique, Edmundo Valladares confirmó durante esta jornada que el lateral sueco no seguirá en el Popular para la siguiente temporada.

¡Se confirma la primera salida! Miiko Albornoz no tendrá revancha y deja de ser jugador de Colo Colo

Colo Colo se mentaliza y busca prepararse de la mejor forma para afrontar todos los desafíos que se le avecinan para la próxima temporada 2022. Por lo que, el conjunto albo trabaja con urgencia para reforzar sus plantilla, ya que debe disputar el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

Durante esta tarde se llevó a cabo una reunión del directorio de Blanco y Negro, donde se conversaron puntos importantes para la planificación que tiene el Popular de cara a la nueva campaña, tanto en refuerzos como en jugadores que se marchan.

En ese sentido, el Cacique ya definió quien es el primer jugador que dice adiós. "Hemos comunicado a través de Daniel Morón, como corresponde, que se tomó la decisión de no renovar a Miiko Albornoz. Le deseamos lo mejor. Estamos muy agradecidos de lo que entregó a Colo Colo", confirmó el presidente Edmundo Valladares.

Con esta información el campeón de América en 2015 con la Roja le pone fin a su breve periodo con la camiseta del Eterno Campeón, donde alcanzó a disputar solo nueve partidos, ya que las lesiones lo privaron de sumar más minutos.

¿Quiénes continúan?

Asimismo, Valladares asegura que no han recibido ofertas por ningún jugador, aunque están dispuestos a recibirlas. "No han llegado ofertas por ahora. Apenas llegue alguna la vamos a analizar, el mercado se mueve, pero por ahora no tenemos ofertas por jugadores de Colo Colo", aseguró.

Por lo que, el mandamás expresó que el delantero venezolano-alemán de 33 años, Christian Santos por ahora seguirá en el equipo, pero aún está en evaluación. "Tiene contrato y vamos a ver cómo se conforma el plantel para el 2022", agregó.

Sobre lo mismo, se refirió a la situación de Iván Morales, que hace algunas semanas se habló fuerte sobre su posible partida. "No tenemos nada formal. De llegar alguna oferta que les interese y sea satisfactoria. Y ahí veremos opciones para reemplazar, aunque contamos con una cantera muy rica", profundizó.

Cabe destacar que también hay buenas noticias, puesto que un anhelo de los hinchas continúa en Macul. Esto porque Colo Colo finalmente compró el 80% del pase de Pablo Solari y el extremo renovó con los albos hasta el 2025.