Colo Colo sufrió en las últimas fechas con los contagios y los contactos estrechos que no le permitieron contar con su equipo completo en la definición del Campeonato.

Este martes el capitán Gabriel Suazo lamentó la situación y aseguró: "Es lamentable porque nosotros cumplimos todos los protocolos, estamos es una burbuja y compartimos lo mínimo entre nosotros. Es triste, pero el Covid es así".

Sin embargo, el epidemiólogo Gabriel Cavada puso en duda que los albos respetaran la burbuja: "Esta cuestión no es magia, no te puedo mandar el virus por telepatía", señaló en El Mercurio.

"Es probable que cumplan los protocolos, pero alguien rompió la burbuja. Tendrían que hacer una investigación epidemiológica y te aseguro que alguno fue a alguna parte fuera del estadio y rompió la trazabilidad. No hay otra razón", añadió.

Luego, afirmó: "En el fondo el problema es que el causante del contagio o de la conducta de riesgo, no habló, no dijo nada. El virus no llega y se instala en el camarín. Estamos hablando de la variante Delta, y aun estando todos vacunados, tienen un 30 o un 40 por ciento de probabilidades de contagiarse. Y como son jóvenes, probablemente son asintomáticos y entonces no se dio cuenta de que estaba contagiado y contagió al resto".

"Cada vez es más difícil mantener la burbuja porque no hay síntomas. Y si no hay síntomas, pasas por sano", finalizó.

Colo Colo enfrenta a Antofagasta este sábado a las 18:00 horas en el Calvo y Bascuñán con la obligación de ganar y con la esperanza de que Universidad Católica caiga ante Everton en Viña del Mar a la misma hora.