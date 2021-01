La dura autocrítica de Carlos Carmona: “Sé que mi paso por Colo Colo ha sido irregular, no lo escondo”

Este domingo Colo Colo juega una nueva “final” por escapar del descenso a Primera B, ya que recibe en el Estadio Monumental a Unión La Calera, equipo que debe ganar para dar caza a Universidad Católica y seguir en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

En ese sentido, Carlos Carmona salió a enfrentar los micrófonos este jueves y realizó una autocrítica por su rendimiento con la camiseta del Popular, pues aseguró estar en conocimiento que su rendimiento no ha sido el esperado, pero que en las últimas fechas ha mejorado.

“Sé que mi paso por el Cacique ha sido muy irregular, no lo escondo. Pero en el último tiempo me he sentido mejor fisicamente, he tenido una regularidad y si me siento bien físicamente va a ser mejor mi rendimiento. Sé que soy un jugador físico, no soy dotado técnicamente. Eso ha sido clave. Siempre me entreno, trato de jugar siempre para tener la condición que ahora tengo”, expresó.

Sobre la dupla que ha conformado con César Fuentes en el centro del campo, señaló que “me siento bien con él, nos complementamos bien, nos han ayudado los resultados, somos de características similares y nos repartimos bien la mitad de cancha. Si seguimos así, vamos a seguir jugando juntos. César es un gran jugador, es joven todavía, pero tiene una larga trayectoria en el fútbol chileno. Creo que nos complementamos muy bien”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre un eventual regreso de Matías Fernández a las canchas: “Es una persona con mucha experiencia, muy positivo al interior del camarín. Cuando estamos jugando hace pesar su experiencia. Todos sabemos lo que es Matías Fernández, es un jugador importante para nosotros. También, Jorge Valdivia cuando se recupere, eso va a pesar”.

Finalmente, tuvo algunos comentarios sobre su situación personal, ya que en febrero termina su vínculo con el club: “No realicé un esfuerzo por quedarme acá, siempre tuve las ganas de estar acá. Puedo dar fe que ni mis compañeros y yo nunca pedimos nada. Estaba la incertidumbre, solamente. Estoy pensando partido a partido y ponerme a pensar en lo que puede venir en lo personal no viene al caso. Estamos todos comprometidos con lo que se viene. Sabemos que cada encuentro será más difícil que el otro. Estamos enfocados en alcanzar el objetivo de la permanencia”.

Recordemos que el partido entre Colo Colo y La Calera está programado para este domingo a las 18:30 horas, y que lo podrás seguir en detalle junto al equipo de RedGol.