En lo que es la final de la Liguilla por el Ascenso en Primera B, Deportes Limache y Rangers de Talca se juegan el todo o nada en duelos de ida y vuelta. Quien triunfe, acompañará a Deportes La Serena en el fútbol grande.

Y ahí, hay una figura en Deportes Limache que fue clave para vencer a Magallanes y clasificar a la final de Primera B. Se trata de Matías Bórquez, el arquero que tapó el penal decisivo para sacar pasajes a la definición ante Rangers.

El golero de 26 años tiene una particular historia de superación en el fútbol chileno, dando la vuelta larga en categorías menores, incluso en los torneos amateur del balompié chileno.

De cortar boletos a pelear el ascenso con Limache

En conversación con el programa Pelota Parada, de TNT Sports, Matías Bórquez contó su larga ruta previo al gran momento con los tomateros. En sus inicios como cadete en Palestino, tiene una meritoria historia.

Matías Bórquez /Photosport

“Cuando estaba en las inferiores estuve trabajando cortando boletos en el estadio, un par de partidos, me entretenía y como no tenía contrato, hacía un poquito de lucas”, reconoció el arquero limachino.

Siguiendo con su odisea para triunfar en el fútbol, Bórquez contó que “la vuelta ha sido larga y dura. Despues de Palestino pasé a Segunda Division, a Recoleta, donde jugué poco y nada”.

“Despues a Tercera, donde mas duro me tocó, otra división que no es profesional, el cambio es difícil, hay que tener una motivación muy importante y ahí entra el rol de la familia para que uno no decaiga”, aseguró.

Finalmente, el héroe de Deportes Limache sacó cuentas alegres en su carrera señalando que “ahí pude saltar a San Antonio, donde pude tener más partidos de titular y ahi llegué a Limache el año pasado”.