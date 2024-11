"No escuché el citófono": Jorge Valdivia no responde a fiscalización en su hogar y va a votar en bici

Una movida jornada fue la que tuvo Jorge Valdivia durante este domingo 24 de noviembre, con otra polémica tras no atender el llamado de Carabineros durante la fiscalización en su arresto domiciliario nocturno.

Según la Fiscalía, esto sería un presunto incumplimiento de la medida cautelar impuesta tras ser formalizado por dos denuncias de violación. Lo anterior, tras pasar cerca de dos semanas en la cárcel de Rancagua.

Por eso, el mismo ex futbolista tomó la palabra y aclaró lo que, a su juicio, fue lo que sucedió durante la madrugada en su domicilio. Además, durante la tarde de este domingo 24 de noviembre cumplió con su deber cívico y acudió a votar, aunque sin dar declaraciones.

Los argumentos de Jorge Valdivia

A la hora de aclarar por qué no atendió el llamado de Carabineros al momento de fiscalizar su arresto domiciliario nocturno, Jorge Valdivia fue claro y hasta desafió la posibilidad de revisar las cámaras.

“No escuché el citófono y el timbre, creo que eran las 4, cerca de las 5 (am). No lo escuché, pero todas las otras veces he estado”, dijo el Mago, que hasta antes de su detención las oficiaba como panelista de ESPN Chile.

Siguiendo con sus dichos, Valdivia dijo que “lo que genera esto es propio de quien tiene los intereses, cuando se dice ‘incumplió’ es porque no estaba, pero yo estaba en el edificio, está lleno de camaras”.

En bicicleta a votar

Durante la tarde de el domingo 24 de noviembre, el Mago llegó hasta Lo Barnechea y en medio de selfies de votantes, se fue sin dar declaraciones y en bicicleta.