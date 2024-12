Mario Salas fue presentado oficialmente en su nueva aventura en la Primera B, al mando de Deportes Temuco. El Comandante retorna a la división donde dio el salto con Barnechea, hace 10 años.

Y con aires renovados en el Pije, el equipo que tiene al Matador Salas como mandamás apunta alto de la mano del Comandante. Pese a que ya tiene refuerzos confirmados, el DT clama por un viejo anhelo.

Campeón bajo su mando en Universidad Católica en el Clausura 2016, un querido y talentoso volante ha estado negociando con los de la Araucanía. Y pese a que se había caído su fichaje, volvió a reactivarse estos días.

Salas sigue soñando con su regalón para Temuco

Durante su presentación oficial en Deportes Temuco, Mario Salas fue consultado sobre la posibilidad de que Diego Buonanotte llegue a ponerse la “10” de los albiverdes.

Salas aún confía en fichar al Enano /Photosport

“Es un jugador que me encanta (Buonanotte), de hecho lo tuve en Católica en sus inicios. Me lo he querido llevar a un montón de equipos, pero generalmente siempre sale un problema o un obstáculo para que no llegue”, lamentó el DT.

Pero Salas no se resigna y en la dirigencia del Pije seguirán pujando para traer al anhelo del Comandante. En ese sentido, Roberto Rojas, gerente deportivo de Deportes Temuco, aclaró la situación del “Enano”.

“Se está conversando y es una alternativa que se está barajando, hace tiempo se conversa con él. Es un jugador que no es fácil de traer, pero se están haciendo todos los esfuerzos posibles”, comentó.

Deportes Temuco ha contratado hasta ahora a Brayan Troncoso, Roberto Riveros, Nicolás Orrego, Juan Jaime y Federico Pereyra. Además, renovó Fabián Espinoza en el equipo.

