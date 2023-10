Un duro golpe sufrieron los hinchas de Santiago Wanderers en la definición de la Primera B, luego de que fueron derrotados por 3-2 en su visita a Deportes Iquique, posponiendo su ascenso al fútbol de Primera División, donde ahora deberán jugar la liguilla.

Los porteños llegaron con opciones de ser campeones en la última fecha, al igual que Cobreloa y los dragones, por lo que sus fanáticos estaban muy ilusionados del regreso al fútbol de honor en el Campeonato Nacional.

En Valparaíso estaba preparada una fiesta, donde miles de hinchas repletaron el Parque Italia, con la esperanza de celebrar el retorno a Primera de Wanderers.

Lo que, por varios minutos del segundo tiempo se estaba concretando, una vez que vencían a Iquique y Cobreloa igualaba en su visita a Talca.

La tristeza en Valparaíso

Los hinchas de Santiago Wanderers pasaron de la alegría a la tristeza en Valparaíso, una vez que los loínos vencieron en Talca y su equipo finalmente fue derrotado en el estadio Tierra de Campeones.

Una pena que fue retratada por fotografías, donde los seguidores que soñaban con regresar a Primera, se quedaron con el grito atrapado por la derrota ante Iquique.

Si bien el agradecimiento de la gente del puerto fue grande para su plantel, ahora se juegan todas las fichas en la liguilla, donde se definirá el segundo ascenso, pero donde debe competir con Iquique, San Felipe, Deportes La Serena, Deportes Antofagasta, San Luis y Deportes Temuco.

San Felipe en el horizonte

Unión San Felipe será el rival de Santiago Wanderers en la primera fase de la liguilla por el Ascenso, con partidos de ida y vuelta, con la esperanza de avanzar a las semifinales.

En la ronda de los cuatro primeros ya hay un equipo, que es Deportes Iquique, quien, con la victoria ante los caturros, se instalaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

La ubicación en el torneo es fundamental para definir los rivales y quién cierra de local cada llave, donde, por ejemplo, el peor lugar de los semifinalistas, chocará ante los dragones.

Santiago Wanderers vs San Felipe

Deportes Temuco vs La Serena

Antofagasta vs San Luis

¿Quiénes clasificaron a la liguilla?

Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Deportes Antofagasta, San Luis de Quillota, Deportes La Serena y Unión San Felipe jugarán la liguilla del ascenso. Por su lado, Deportes Iquique clasificó directo a las semifinales.

¿Quién ascendió a Primera División?

Cobreloa venció a Rangers, mientras que Santiago Wanderers perdió contra Deportes Iquique, por lo que los loínos ascendieron de manera directa a la Primera División.

