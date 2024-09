No son tiempos de paz en Santiago Wanderers. El cuadro caturro acarrea un delicado presente deportivo e institucional, con resultados que tienen a varios preocupados y a Jaime García como una especia de pararrayos en el puerto.

Para más remate poco ayudó la polémica entrevista de Reinaldo Sánchez, máximo accionista de Wanderers, en El Mercurio de Valparaíso, donde apuntó directamente a la gestión del DT.

“Yo nunca fui de la idea de cambiar al técnico, pero lo cambiaron. Y los resultados son iguales. El otro día leía la estadística en el diario y es lo mismo. Pero ojalá le vaya bien“, aseguró Don Choco, donde además deslizó el monto del sueldo de García en Valparaíso.

Estas palabras generaron la respuesta del DT de 47 años, quien tras el 0-0 ante San Luis aseguró que “nosotros los entrenadores estamos muy expuestos. Yo soy súper respetuoso y él es el dueño de la institución. Él puede expresar lo que quiera mientras sea con respeto. Si es con respeto bien. Si el ventila cosas que son de la interna, eso no es algo que yo haga”.

“Siempre en los otros equipos donde estuve he trabajado con profesionalismo y teniendo un liderazgo súper claro. Si él habla de que yo no era el técnico indicado, yo no tengo nada que decir. Soy respetuoso del presidente”, añadió.

Jaime García lleva rendimiento del 44.44% en Santiago Wanderers. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el nacido en Cartagena afirmó que “he tratado de hacer las cosas bien, de generar un ambiente muy bueno en el club en base al respeto. Si él habla eso, no tengo nada que hacer. Si él ventila el tema de mi sueldo, es algo que yo no haría. Las cosas se conversan en privado. Es lamentable, pero es algo que a mí se me escapa”

“El técnico debe estar preparado para esto. Que hablen de mí es algo a lo que ya estoy acostumbrado y no voy a responder con ofensas”, concluyó.

Los números de Jaime García en Santiago Wanderers

Desde su arribo al cuadro caturro, García ha dirigido un total de 18 partidos, con seis victorias, seis empates y seis derrotas, lo que se traduce en un 44.44% de rendimiento. Actualmente marcha en el puesto 12° con 30 puntos, a dos de los puestos de liguilla.

