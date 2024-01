Erick Henríquez Labra es un joven y polivalente futbolista de apenas 17 años, que se desempeña como mediocampista principalmente. A su corta edad comienza una nueva etapa en su carrera futbolística al emigrar a Europa, tras fichar por el Arosa SC de España.

Entre las características del joven orgullo de Parral, destacan su capacidad de regate, su facilidad para desprenderse del rival y un buen control de balón, lo que acompaña de un gran despliegue.

Atiende a Redgol para contar su historia en el fútbol, donde pudo ser un gran proyecto de Colo Colo, aunque por su corta edad prefirió volver a su tierra natal.

Las impresiones del joven Erick Henríquez

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Desde que empecé a caminar estuve con un balón, amo este deporte como nada en el mundo. Juego de mediocampista, principalmente de 10, pero en algunas ocasiones me ha tocado de mixto con la 8, e incluso de volante de contención. Me formé desde los 10 años principalmente en Buenos Aires de Parral, club que milita en la Tercera División B.

¿En qué equipos has jugado?

He jugado en Colo Colo, Curicó Unido, Ñublense y Buenos Aires de Parral. Mi experiencia fue súper grata, en esos equipos aprendí mucho de mis compañeros y entrenadores, todos dejan enseñanza. Siempre aprendan lo más que puedan de los que saben, preséntense con la mejor disposición que tengan, no se imaginan lo mucho que les ayudarán sus conocimientos para el futuro.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el fútbol?

Cuando estuve jugando para Colo Colo la verdad es que la posibilidad se me dio gracias a la selección regional, desde ahí comenzó todo. A los 13 años mi primo quedó preseleccionado en Colbún y yo no pude asistir, pero él no tenía quién lo acompañara a Santiago, mi papá siempre ha sido súper futbolero y decidió acompañarlo. Yo también me sumé en la experiencia, tenía la esperanza de probarme en el club. Cuando llegamos preguntamos si podía dar las pruebas y me dijeron que sí, de los 70 niños que éramos fueron descartando de a poco y yo no salía, dejaron solo a cuatro y ahí estaba yo.

¿Qué pasó después?

Fue como un mes y medio de pruebas muy fuertes, yo entrenaba porque siempre me ha gustado hacerlo y esforzarme a mil, lo que igual creo que me ha llevado más cerca de los objetivos, entonces de esos cuatro niños fui el único que quedó. Me gané la beca de la Casa Alba y la verdad no me quería ir de mi casa, siempre fui muy cercano a ellos y tenía un hermano menor nacido hace poco. Debido a esto desaproveché la oportunidad con la que sueñan muchos.

¿Ahí buscaste nuevas opciones?

Fui Curicó Unido. Quedé y me ofrecieron un internado, debido a que era de Parral. Pero, no me gustó el colegio que me ofrecieron porque si me iba mal en el fútbol, necesitaba una educación sólida. Después pude ir a Ñublense y tuve una experiencia inolvidable, estando con jugadores que eran prácticamente del segundo plantel del equipo, por así decirlo.

¿Quiénes son tus ídolos?

Mis ídolos son Cristiano Ronaldo y Luis Suárez. En el caso de Ronaldo, es por su mentalidad, es el jugador más completo que existe. Mientras que Suárez se mataba entrenando para mejorar y ser el mejor. Lo reflejo con mi caso, no se imaginan todo el esfuerzo que hay detrás, ha sido súper difícil, pero es parte de ir superándose.

¿Quiénes consideras que son referentes en tu puesto?

Los volantes que más me han marcado en mi vida son Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Arturo Vidal.

¿Cómo llegó la oferta de España? ¿Cómo se lo tomó tu familia?

Siempre me preguntan cómo llegó la oferta. Yo les respondo que soy muy creyente, de hecho, soy católico y cuando Dios quiere dar, uno no sabe cómo llegará, ni cuándo, ni dónde. En mi caso me llegó de un momento a otro, fue de la nada y tomé la oportunidad. Estoy mentalizado en aprovecharla. Tengo el apoyo de mi familia.

¿Cuál es el equipo con el que sueñas jugar?

Mi sueño la verdad es llegar a la La Liga, la Primera División de España. Considero que es una liga de élite, me encantaría jugar en Real Madrid o Barcelona, es mi meta, pero también hay equipos buenos de los que no se habla mucho, como el Valencia. A España yo voy enfocado a triunfar, y aunque esta vez voy solo, si todo resulta bien me quedo allá.

¿Cuáles son las características del club Arosa?

Arosa Sociedad Cultural es un equipo de fútbol gallego fundado en 1945, que pertenece a la ciudad de Villagarcía de Arosa, en la provincia de Pontevedra, perteneciente a la comunidad autónoma de Galicia. Actualmente, juega en Tercera División RFEF.

