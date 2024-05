Deportes Temuco tiene nuevo DT: Marcelo Salas confía en ex compañero de la U

Uno de sus peores momentos en mucho tiempo es el que vive Deportes Temuco. No sólo por las críticas de los hinchas hacia su presidente, Marcelo Salas. La campaña deportiva no se condice con su historia, ya que hoy están penúltimos en la Primera B.

Este fin de semana, el Pije llegó a su quinto partido consecutivo sin victorias, tras caer como local por la cuenta mínima ante Barnechea, lo que provocó un terremoto en el camarín albiverde, y obligó al Matador a tomar drásticas decisiones de cara al futuro.

Fue así que el propio Salas confirmó la salida del uruguayo Román Cuello de la dirección técnica. “Ya no sigue a cargo del equipo, tuvimos una reunión con más calma y ahora a buscar qué hacemos. Llegamos a un acuerdo, está de más dar los detalles”, afirmó.

Luego de unas horas, Temuco dio a conocer el nombre de su nuevo entrenador, que para sorpresa de sus hinchas, no será el definitivo, pues se informa que lo hará “de manera interina”. Para esta responsabilidad, el ex goleador de La Roja confió en un ex compañero que tuvo en Universidad de Chile.

El nuevo DT de Temuco muy cercano a Marcelo Salas

“Club Deportes Temuco informa a toda la comunidad albiverde que, a partir del lunes 20 de mayo, Esteban Valencia Bascuñán asumirá el cargo de Director Técnico interino de nuestro plantel profesional masculino, junto a la ayuda técnica de Sebastián Domínguez”, indica la institución en un comunicado.

En la publicación, Temuco señala que “confiamos en su experiencia y capacidades para guiar al equipo durante este período de transición. Les deseamos un proceso exitoso y lleno de logros en la dirección del ‘Pije’”.

¿Cuáles son los números de Valencia como DT?

El Huevito tuvo la responsabilidad de dirigir interinamente a Universidad de Chile durante dos etapas: en 2018, tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos; y en 2021, luego del despido del venezolano Rafael Dudamel.

En cuanto a sus estadísticas, Valencia entrenó a los azules durante 29 encuentros, donde logró 10 victorias, siete empates y 12 derrotas, con un porcentaje de rendimiento del 42.53 por ciento.

Esteban Valencia, el nuevo entrenador de Deportes Temuco (Photosport)

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.