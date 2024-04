El Matador aseguró que está agotado de las críticas por el mal rendimiento del equipo y que no tiene problemas en dejar la presidencia del pije. “Estoy cansado ya hace rato”, advirtió.

Deporte Temuco está pasando por un complicado momento deportivo. El pije está cerca de completar un primer tercio del torneo de la B paupérrimo, con apenas nueve puntos en igual cantidad de partidos.

Los dirigidos por Román Cuello marchan en un discreto puesto 13°, muy lejos de las posiciones de campeonato e incluso de la liguilla. Es más, hoy hasta podríamos decir que es candidato al descenso más que otra cosa.

Uno los principales apuntados en medio de esta crisis es Marcelo Salas, presidente del club, quien recibió gritos e insultos tras la dura derrota de 3-0 ante San Luis en el Germán Becker el pasado sábado.

En declaraciones reproducidas por el sitio Primera B Chile, el matador amenazó con dejar su cargo si es que alguien tiene las ganas de hacerse cargo. El otrora goleador de la Roja dejó en claro que no tiene intenciones a apernarse en ese puesto.

“Lo único que les puedo decir es que hay muchas cosas que no saben y por eso, obviamente, quizá, cantan lo que cantan. Seguiremos acá hasta que no llegue otra persona, yo les dije hace mucho tiempo, no pretendo quedarme acá”, afirmó Salas.

“La gente no sabe del esfuerzo que hace uno día a día”

En ese sentido, el ex delantero sostuvo que “estoy cansado ya hace rato y si hay alguna gente que se haga cargo, yo feliz, ningún problema. Si se hacen cargo de todo el equipo, de las mensualidades, de las divisiones inferiores, del femenino, viajes, de todo lo que hay que hacer y pueden hacerlo mejor, espectacular, si la idea es que al club le vaya bien. En ese sentido no tengo problema”.

“Siempre va a haber una manifestación de la gente y siempre hay que buscar un culpable. En la parte futbolística, el culpable lo enfocan a Cuello directamente y en la parte dirigencial a mí. Es así, es parte de estar al frente de un equipo, porque no podemos empezar a hablar de todo lo que se ha hecho”, agregó.

Para cerrar, la máxima autoridad de Deporte Temuco desde el 2013 aseguró que “la gente tampoco sabe el esfuerzo que hace uno en el día a día por mantener el equipo, por sacarlo adelante, por contratar gente cuando no hay apoyo. Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero que le voy a hacer, no les puedo responder”.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Temuco en la Primera B?

El próximo partido del pije será este sábado 27 de abril desde las 17:30 horas ante Curicó Unido en La Granja. Los curicanos vienen de perder por 2-0 ante Universidad de Concepción.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.