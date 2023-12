David Escalante tiene un pie fuera de Cobreloa. El delantero que este año celebró el ascenso a la Primera División no se ve como prioridad en el equipo de Emiliano Astorga. Por eso, si llega una oferta, se despedirá del cuadro que en 2024 regresará a la máxima categoría.

Escalante conversó sobre su futuro con el sitio Primera B. Ahí, confesó que si bien hay opción de quedarse en Cobreloa, “está difícil porque quieren ocupar el cupo de extranjero. Hablé directamente con el técnico y me dijo que hay opción si no llegan a usar los cupos”.

En esa línea, agregó que “Chile es mi casa, siempre tiene la prioridad. Si me llega una buena oferta, hoy mismo firmo en otro club, no espero a nadie”. El delantero, que llegó al fútbol chileno en 2012, tiene planes de nacionalizarse. “Si Dios quiere el 2024 estaré nacionalizado, a mitad de año”, sumó.

“Fui campeón con dos clubes y eso no me lo saca nadie, yo valoro mucho eso, lo demás no lo sé”, dijo Escalante, que no maneja ofertas todavía. “El fútbol y la vida es así, lamentablemente nosotros somos un producto para los clubes, lo que duele cuando te fallan gente que uno aprecia”, cerró.

Cobreloa asegura una renovación para 2024

Cobreloa volverá a jugar en Primera División en la próxima temporada, por lo que ya tiene movimientos dentro de su plantel. Y mientras David Escalante parece estar fuera de planes, los loínos aseguraron la continuidad del defensor Juan Soto. El club informó su renovación esta semana.

Por otro lado, y según el sitio En La Línea, Matías Ballini, Nicolás Gauna y Gustavo Gotti, el goleador de la temporada 2023, no continuarán el próximo año y no acompañarán a Cobreloa a Primera. Además de la incógnita que rodea el futuro de Escalante, también está de la de Cristián Insaurralde.

Diego Silva, ayudante de campo de Emiliano Astorga, confesó al sitio mencionado que buscan un 9 extranjero, “que también puede ser Escalante”, además de un volante de salida, un volante de contención y un central o un arquero. “Es uno u otro, para completar el cuarto o quinto extranjero”, dijo.

También descartó la posibilidad de fichar a Cristián Zavala. “Es un nombre interesante. Fue uno de los máximos asistidores del torneo, aunque lamentablemente descendió con Curicó. Tiene contrato con Colo Colo y gusta mucho, pero no está al alcance de las arcas del club”, confesó.

¿Cuántos goles hizo David Escalante en 2023?

Davis Escalante anotó cuatro goles durante la temporada 2023, los mismos que Matías Ballini y Kevin Harbottle, quienes comparten el tercer puesto de goleadores en Cobreloa. Cristián Insaurralde anotó ocho veces, mientras que Gustavo Gotti sumó 10 anotaciones.

