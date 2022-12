"El 2014 nos apoyaron. Ahora nos toca a todos wanderinos", con este mensaje el delantero de Universidad de Chile, Ronnie Fernández, quiere mover a los hinchas de Santiago Wanderers para que se motiven en apoyar por la tragedia que afecta a la ciudad de Viña del Mar.

Es que son varias las campañas que se están organizando para colaborar con los afectados del terrible incendio, que todavía tiene focos sin poder apagar, y que ha dejado muchos damnificados en la Ciudad Jardín.

Por lo mismo, Ronnie Fernández, identificado con los colores del equipo de Valparaíso, insta la ayuda de los porteños con sus vecinos, de una forma de trabajar todos juntos para sacar la tarea adelante.

En ese sentido, hace un llamado a colaborar, pero manteniendo el orden de una ciudad en donde se está trabajando en sacar los escombros.

"Lamentable situación en la V región, nuevamente por estos incendios de mierda que siempre nos atacan. En vísperas de Navidad, muchos perdieron sus hogares y no solo eso, sino que también seres queridos. Por favor si no es de prioridad venir a la V región, no lo haga. Seamos parte de la solución y no el problema. Estamos preparando ayuda principalmente para esos niños que hoy perderán la posibilidad de disfrutar o al menos vivir una Navidad en sus hogares. La V región aguanta y se levanta", comenta en sus redes sociales.

En esa misma línea, ha dispuesto de sus emprendimientos, barbería y cafetería, como centro de acopio para llevar adelante la solidaridad.

"Si hoy tiene un corte o algún servicio, lo invitamos a tener una linda acción cooperando con alimentos no perecibles, útiles de aseo o juguetes para niños. Recolectaremos y serán entregados a nombre de toda la familia BH en los albergues de Viña del Mar", precisa.

¿Cómo ayudar a los damnificados por el incendio en Viña del Mar?