No han sido días sencillos para Ronnie Fernández. En un principio, el delantero salió a aclarar que no recibió ningún anuncio formal de que tendría que salir de Universidad de Chile. Pero una semana después, fue marginado de las prácticas de fútbol del nuevo entrenador de la U, Mauricio Pellegrino, en señal de que no está en los planes de nadie.

Sin embargo, el delantero y ex capitán de los universitarios no se iba a quedar como si nada y recurrió a sus redes sociales para hacer una crítica encubierta al actuar de la U frente a su caso El ariete se tomó de una declaración de Julián Álvarez, una de las figuras de Argentina en el título mundial de Qatar 2022, para expresar su sentir.

"Me gustarías decirles a los adolescentes que sigan soñando. Si hacen las cosas bien y sobre todo si son buenas personas, cada día estarán más cerca de lograr sus objetivos y sus sueños", es la frase destacada del delantero trasandino que saltó de River Plate a Manchester City y fue tercer goleador de la Copa del Mundo, junto a Olivier Giroud, con cuatro gritos.

La crítica de Ronnie Fernández a U. de Chile



Lo que sigue está en el ámbito de la interprestación. Ronnie Fernández se apoyó en la frase de Julián Álvarez y destacó especialmente seis palabras: "Sobre todo si son buenas personas". Una señal encubierta de lo que vive en el inicio de su segundo año de contrato con Universidad de Chile, del que no tiene ningún tipo de claridad sobre su futuro.

Al margen de la situación actual, el balance de la primera temporada de Ronnie Fernández no fue positivo. El ariete putarenense llegó con cartel de goleador y sólo timbró cinco tantos en 26 partidos, el último en el clásico ante Colo Colo a fines de julio, que dio paso a trece partidos de sequía.