Roberto Gutiérrez y la polémica del gol de Paredes: “Para mí no vale, porque el resultado es otro. Es un partido perdido”

Las últimas horas han sido bastante convulsionadas en el fútbol chileno, porque un estudio y luego la ANFP ratificó que un gol de Esteban Paredes fue anulado, situación que lo lleva a estar igualado a Francisco ‘Chamaco’ Valdés como máximos goleadores del balompié nacional.

En ese sentido, Roberto Gutiérrez en conversación con Deportes en Agricultura se refirió a esta situación y fue claro sobre esta situación: “Para mí no vale, porque el resultado es otro. Es un partido perdido. Si yo entro a la cancha, ganamos 3-0 y luego en el registro sale que perdimos, vale esto último”, dijo.

Sin embargo, fue claro en mencionar que independiente de esta polémica Paredes superará el récord cuando vuelva la actividad. “Paredes lo va a superar igual, darle más énfasis si está igual, que está anulado, que Chamaco Valdés es un gran jugador, da lo mismo. Paredes va a volver a jugar y aunque sea va a marcar un gol y superará el record”, expresó.

Esteban Paredes recibiendo los reconocimientos de la ANFP como máximo goleador del fútbol chileno con 216 tantos. (FOTO: Agencia Uno)

Ahora, al ser consultado sobre la falta de goleadores en el fútbol chileno, mencionó que “los jugadores se fijan en esos futbolistas que son estrellas mundiales, que son goleadores, pero que no son centro delantero. No hay un centro delantero que sea fijo, por eso que los delanteros sobre los 30 años estamos destacando. Hoy el centro delantero ha perdido un poco de posición en el mercado y por eso al fútbol chileno le ha costado encontrar un jugador de ese estilo”.

“Jugadores como centro delantero no he visto en el fútbol chileno, los jugadores jóvenes les cuesta debutar en Primera División. Nicolás Castillo tiene todas las condiciones para ser un centro delantero, Diego Valencia y Nicolás Guerra tienen algunas características, pero no son como Esteban Paredes, Humberto Suazo”, agregó.

“Me cuesta ver un jugador joven que sea un centro delantero y eso no solo pasa en Chile, sino en todo el mundo. El fútbol cambió su forma de jugar. Para mí es fundamental un centro delantero en un equipo, pero ha perdido mucho terreno por este nuevo fútbol”, complementó.

Finalmente, tuvo palabras sobre su retiro y expresó que “cuando yo me retire del fútbol lo quiero hacer en un buen nivel. No sé cuánto me queda, uno, dos o tres años, pero me retiraré cuando lo sienta”.