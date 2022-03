Audax Italiano fue el primer equipo del Campeonato Nacional en quedarse sin DT, toda vez que pusieron fin de manera anticipada, y tras siete fechas, al contrato de Ronald Fuentes. Pero poco se demoraron en encontrar al reemplazante: a través de un comunicado, informaron que Juan José Ribera regresa a La Florida y a dirigir en primera en Chile.

“Audax Italiano informa que ha llegado a un acuerdo con el señor Juan José Ribera y su cupero técnico para dirigir a la prima squadra durante el resto de la temporada 2022. El cuerpo técnico está integrado por Fernando Solís (ayudante técnico), Abraham Srian (preparador físico), Federico Elduayen (preparador de arqueros) y Sergio Sobarzo (analista de video). Con entusiasmo y ambición, Audax Italiano les da la bienvenida y les desea éxito en este nuevo desafío que enfrentamos en conjunto”, anotó la escuadra itálica en sus redes sociales.

Juan José Ribera ya dirigió a Audax Italiano entre 2018 y 2019. En la primera temporada tuvo buenas actuaciones, lo que lo llevó a renovar por un segundo año. No obstante, los resultados no se repitieron y no renovó, recalando en Coquimbo Unido.

La carrera del Coto Ribera como DT inició en Malleco Unido. Luego pasó por Deportes Concepción, un primer ciclo en Coquimbo Unido, Rangers, Audax, volvió al puerto Pirata y su última aventura fue en Deportes Antofagasta en 2021.