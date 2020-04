Ernesto Díaz Correa y la "pica" entre relatores: "Hay algunos que se inflan mucho"

En varios ámbitos laborales existen egos entre colegas, y uno de los mitos de los medios de comunicación es que hay mucha "pica" entre los relatores de fútbol, situación que abordó el narrador de Al Aire Libre en Cooperativa Ernesto Díaz Correa.

El narrador participó de una entretenida conversación con RedGol, donde reconoció que "antes" pasaba más aquello, pero aseguró que sí hay algunos colegas que se "inflan" mucho.

"Ya no, estamos viejos para eso, ya no. No es que nos tengamos mala, ni nada, lo que pasa es que uno se juega por su radio, por su medio. Pero hay algunos que se inflan mucho, o que los inflan mucho, y bueno, es su estilo, son así, yo no tengo drama por eso. Yo soy una persona más apagada, no tanto de las redes sociales, hay relatadores, periodistas, amigos que viven en las redes", reconoció el popular Chico Díaz.

"A veces me piden una foto para estar en ritmo con los medios, hay que reinventarse hoy en día, muchos me han ayudado con esto de las redes, entre ellos está Cristopher Antúnez… Eso me gusta, reinventarse, estar presente, pelear mano a mano en buena con los colegas. Yo soy de bajo perfil y en la cancha se ven los gallos", agregó.

Díaz Correa ha sido elegido en varias encuentas como el mejor relator de Chile, pero él le baja el pelo a aquel mote.

"Yo no me siento el mejor relator de Chile, pero le doy las gracias al público en general por el cariño que siempre me dan", cerró.