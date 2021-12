Eduard Bello deja Antofagasta luego de cuatro años y parte al fútbol mexicano: "Los ciclos se cumplen y me voy emocionado"

Eduard Bello deja Deportes Antofagasta luego de cuatro años, donde demostró todo su talento que lo llevó a ser convocado a la selección de Venezuela. Ahí, incluso, este año se dio el gusto de marcar un gol de tiro libre a Ecuador.

El nuevo destino para el ariete será el fútbol mexicano, pues el Mazatlán decidió contratarlo para formar un equipo competitivo de cara a lo que será el Clausura 2022 del fútbol azteca, que comienza el 6 de enero. El elenco es dirigido por Beñat San José.

A través del Twitter de Antofagasta, Bello señaló que "estoy muy conmovido por esto. No pensé que llegaría este momento, uno se encariña mucho y soy muy entregado a la gente, transparente y eso me hizo querer a la ciudad, mis compañeros y el hincha. Los quiero mucho, les deseo el mayor de los éxitos. Los ciclos se cumplen y me voy emocionado".

El venezolano marcó 33 goles en los cuatro años que defendió la camiseta de los Pumas. Recordar eso sí que sufrió una grave lesión al fracturarse el peroné ante Everton en el Sausalito, que lo tuvo un largo rato fuera de las canchas.

También es recordado por un hecho muy particular en nuestro fútbol, ya que en ese encuentro donde se lesionó, marcó un gol y tras eso corrió a las tribunas del estadio donde estaba su novia, a quien le pidió matrimonio.

En Mazatlán será compañero de otro delantero con paso por Chile, pues el ex Melipilla Gonzalo Sosa también fichó en ese equipo. Otro conocido futbolista que milita ahí es Nicolás Díaz, seleccionado nacional.