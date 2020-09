Diego Sánchez saca pecho por elogios de Claudio Bravo e incluso lo vacila: “Te faltan años de experiencia”

Desde que volvió el fútbol chileno Unión Española ha sido una máquina, porque suma tres victorias al hilo que los tiene posicionado como los nuevos sublíderes del Campeonato Nacional 2020.

Y uno de los responsables de este buen momento es el arquero Diego Sánchez, quien incluso recibió elogios por redes sociales de Claudio Bravo, quien le dijo que estaba “on fire”.

Los comentarios entre ambos porteros iniciaron gracias a una fotografía que subió el propio Mono Sánchez en su cuenta de Instagram arriba del arco de Santa Laura, escribiendo “feliz” y con dos corazones con los colores hispanos.

El portero hispano está viviendo un gran reinicio de torneo. (FOTO: Agencia Uno)

Ante esa imagen replicó el nuevo jugador de Real Betis: “estás ‘on fire’. Llevo 20 años en esto y no he llegado al ángulo nunca. Tú hasta te sientas. Que no se corte el hilo”.

La respuesta de Sánchez no tardó en llegar e incluso se atrevió a vacilar al ex portero de FC Barcelona y Manchester City. “Te faltan años de experiencia. Vamos por más”.

Claudio Bravo destacando el buen momento de Mono Sánchez.

Recordemos que Unión Española viene de vencer a Universidad Católica, Universidad de Concepción y Santiago Wanderers, triunfos que los tiene con campaña perfecta desde que se retomó la actividad. Ahora ya piensan en su choque ante Deportes Antofagasta.