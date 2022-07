Daniella Chávez apareció este jueves en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y mantiene firme su deseo de comprar O’Higgins, club del cual la empresaria rancagüina es hincha y fanática.

Chávez, que ya intentó una incursión en el fútbol con Rancagua Sur en 2020, pretende recolectar los fondos para adquirir O’Higgins a través de su cuenta de OnlyFans, la plataforma de contenido premium que proporciona contenido pornográfico, erótico y otros especializados de distintas áreas.

La modelo y conejita Playboy hizo pública su intención de comprar O’Higgins demostrando que a través de su OnlyFans ya ha recaudado más de 5 millones de dólares. Sin embargo desde el club manifestaron a RedGol que es imposible que Ricardo Abuhomor y sus cercanos se sienten a conversar con Daniella Chávez debido a los antecedentes por el trato de la aspirante a propietaria hacia el actual dueño del cuadro celeste y la directiva.

“Ningún problema en que me asesoren”, le dijo Chávez al panel de TST. “Por qué quiero comprar el club? Porque soy fanática del equipo, porque soy de Rancagua. Mucha gente no sabe por qué me gusta O’Higgins: soy rancagüina, nací ahí, y toda la vida me ha gustado, mi corazón es de ellos y yo feliz sería dueña de O’Higgins”, agregó.

Sobre la misma, la modelo de OnlyFans sostuvo que O’Higgins “Sí está a la venta. De febrero que lo puso en venta Abumohor. Desde México (hubo ofertas) del Necaxa. Yo en México le voy al América…”.

Antes de despedirse de Todos Somos Técnicos, Daniella Chávez sentenció con convicción: “invito a la gente que se suscriba a mi OnlyFans para poder comprar O’Higgins”.