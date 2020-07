Daniella Chávez aclara su rol en Rancagua Sur: "Sé que mi llegada al fútbol puede causar anticuerpos, seré la encargada de contratar entrenadores y jugadores"

Una gran sorpresa se dio a conocer en el fútbol chileno esta semana, porque la modelo Daniella Chávez fue presentada como la nueva accionista de Rancagua Sur, equipo de la Tercera División A.

Sígueme en mi TikTok para más videos! Usuario @daniellachavezc pic.twitter.com/TogELKlknh — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 24, 2020

La reconocida influencer dio a conocer en Las Últimas Noticias cual va a ser su rol en el club de ascenso, y aclaró que tendrá grandes decisiones a su cargo.

"Seré la que haga el aporte económico, traeré los auspicios, contrataré entrenador y jugadores. Tendré que ver con todo un poco. El dinero saldrá de mi bolsillo y veremos si algún empresario quiere sumarse al proyecto", contó.

"Sé que mi llegada al fútbol puede causar algunos anticuerpos en la gente. Especialmente en O'Higgins, pero les voy a demostrar con trabajo que puedo aportar. Tengo fe que haremos buenas cosas", analizó Chávez.

El cuerpo técnico de Rancagua Sur

Luego, indicó que "¿si Vidal lo consiguió con (Andrónico) Luksic para Rodelindo Román, por qué yo no? De hecho, me imagino ganándole al Rodelindo, que está en la misma categoría. Me imagino también ese clásico con O'Higgins".

Daniella Chávez llega al fútbol chileno y con grandes sueños.