Cristián Basaure: "Humberto Suazo está absolutamente preparado para Primera, por su jerarquía e inteligencia"

Este viernes fue bastante movido en el fútbol chileno, porque se dio a conocer que Santa Cruz y Deportes La Serena llegaron a un acuerdo para que Humberto ‘Chupete’ Suazo vuelva a jugar en Primera División.

Ante esa situación, el ex futbolista y ahora comentarista deportivo Cristián Basaure analizó las opciones tácticas del equipo papayero, como también, si Suazo está preparado para volver a la máxima categoría.

“De verdad, la capacidad de definición que vi en Chupete nunca la encontré en ningún jugador a nivel profesional en todos mis años de carrera, era impresionando su capacidad de resolución de ambos perfiles, te picaba el balón”, partió mencionando en RedGol.

Suazo junto al plantel de Santa Cruz. (FOTO: Deportes Santa Cruz)

“Me tocó comentar varias partidos de Santa Cruz y él (Suazo) tendía un poco a retrasarse, pero hay un factor importante, porque la manera que tiene de jugar Santa Cruz en relación a la que tiene La Serena puede modificar, porque está en otra categoría, porque en el papel a (Francisco) Bozán le gusta tener mucha más posesión, entonces no va a tener la necesidad de retroceder como lo hacía en Santa Cruz, pues ese equipo era más dominado que dominador”, agregó.

“Vamos a ver si el equipo juega para que Chupete no salga mucho del área, porque si él se retrasa mucho en la cancha no le da para llegar. Si él viene a una zona y se asocia con (Jaime) Valdés puede filtrar a las bandas, pero no llegará por dentro a finalizar y eso es por un tema físico. Por eso, el desafío del equipo será que lo puedan dejar en el área o que esté jugando como un 10”, complementó.

Además, mencionó que “¿si está preparado para jugar en Primera División? Absolutamente. Primero, por su capacidad, creo que el jugador inteligente y de esa jerarquía está, el tema es si yo le facilito su rendimiento, sus capacidades se van mermando con las físicas o la movilidad, pero ahí está el desafío del equipo para ver cómo optimizo las condiciones de Chupete”,.

“Tener un jugador como Chupete en el plantel es maravilloso, un jugador distinto, un tipo que le vas a dar un metro y te va a resolver un partido y si está físicamente no lo sé, pero eso se responderá con el transcurso del torneo”, sentenció.