The Best: Así llegan Christiane Endler y sus rivales a competir por el premio a la Mejor Arquera de la FIFA en 2021

Christiane Endler busca seguir haciendo historia para el fútbol femenino chileno. La arquera y capitana de la Roja tuvo un 2021 dorado, coronándose en Francia con el PSG y dando el gran salto al Olympique de Lyon, para muchos el mejor equipo en el mundo.

Este miércoles Tiane escribió un nuevo capítulo en su ya gloriosa historia. Y es que por tercer año consecutivo, la guardameta está entre las tres finalistas para quedarse con el premio a The Best de la FIFA.

Endler pelea por el reconocimiento como Mejor Arquera del año, en la que puede ser su mayor oportunidad para quedarse con la gloria. No obstante, para conseguirlo deberá pasar por encima de sus rivales, que llegan con méritos propios a disputar el galardón.

Ann-Katrin Berger y Stephanie Lynn Marie Labbé son las guardametas con las que Tiane deberá definir a la guardameta de la temporada 2021. La tarea no será para nada sencilla, ya que ambas terminaron la última campaña con grandes hitos para sus carreras. Es por ello que en RedGol te contamos cómo llegan las tres candidatas al The Best.

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Ann-Katrin Berger es la primera que aparece en el listado y quien llega con el brazo más lleno de premios tras el 2021. La arquera alemana hizo historia con el Chelsea, ganando todos los torneos que disputaron en Inglaterra.

La Super League, League Cup y FA Cup fueron parte de sus logros en el último año, donde pese a ello tuvo un duro revés. Si bien las Blues llegaron a la final de la UEFA Champions League, no pudieron hacer nada ante el Barcelona, que se impuso por 0-4. A nivel europeo, es la gran favorita pero solo el plano local no es suficiente.

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

La segunda en competencia es Stephanie Lynn Marie Labbé, quien este 2021 consiguió el mayor logro de su carrera. La arquera de Canadá hizo historia con su selección al alcanzar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde vencieron en penales a Suecia, favorita en aquel torneo.

En la final la guardameta contuvo dos lanzamientos y se elevó cono la figura de la noche. Además, tras la salida de Christiane Endler del PSG logró asumir la responsabilidad bajo los tres palos del elenco francés, que hoy está en el segundo lugar del torneo.

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Finalmente está Christiane Endler, la gran cantidata a quedarse con el premio The Best 2021 a la Mejor Arquera. La chilena tuvo un año increíble a nivel colectivo y personal, destacando este último punto.

Tiane ha sido reconocida en el mundo entero como la mejor en su puesto del último año por The Guardian y IFFHS. Además de ganar la División 1 de Francia con el PSG, ganó el premio a la más destacada en el torneo. Un nivel que la llevó a firmar con el Olympique de Lyon, que hoy es líder en su país y está en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Pero no solo en Europa Endler dio que hablar. Con la selección chilena consiguió la histórica clasificación y disputar por primera vez unos Juegos Olímpicos en Tokio, donde si bien los resultados no acompañaron, demostró por qué es una de las líderes del fútbol femenino en Sudamérica.

Tiane va por tercera vez a disputar el premio The Best de la FIFA. En 2021 tuvo el que es considerado como el mejor año de su carrera, por lo que corre con ventaja para quedarse con el reconocimiento y así, una vez más, escribir su nombre en la historia grande del fútbol chileno.