Cecilia Pérez da ultimátum al torneo tras reunión en casa de Rafael Dudamel: "Si el fútbol no cuida lo que tiene, lo va a perder"

Las horas pasan pero Rafael Dudamel, entrenador de la Universidad de Chile, no sale del ojo del huracán luego de aceptar que realizó reuniones particulares en su domicilio justo en el momento que toda la Región Metropolitana se encuentra en fase 1 por el fuerte impacto de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

El entrenador venezolano, quien no atraviesa su mejor momento tampoco en lo futbolístico con el equipo azul, fue criticado por la ministra de deporte, Cecilia Pérez, quien además lanzó un fuerte ultimátum al Campeonato Nacional para que se sigan cuidando los protocolos. "Si no cuidan lo que tienen lo van a perder", afirmó en una actividad en la comuna de Providencia.

La titular de la secretaría de deportes fue contundente con la situación. "Molesta porque en el torneo pasado los mismos cinco o seis equipos fueron los que dieron la nota penosa de incumplimiento de protocolos para sacar, muchos de ellos, ventajas deportivas exponiendo a brotes de covid19. La mayoría de los planteles cumplen protocolos y lo hicieron bien", añadió.

"Partió recién el campeonato, llevamos dos semanas y volvemos a tener la misma conducta en dos de esos equipos. Curicó Unido la semana pasada, tercer brote en el plantel y hoy día insistir en reuniones en domicilios, no solamente pasando a llevar los aforos, sino que también vulnerando el permiso único de de desplazamiento", apuntó.

Pérez, por eso, empieza a anular que se dé por finalizado el Campeonato Nacional por estas situaciones. "Si esto sigue y yo lo lamento mucho, porque la mayoría de los clubes cumple, pero cuando están llamados a dar el ejemplo y no lo hacen, cuando están llamados a cuidar un derecho que tienen cuando otros no lo tienen y no lo hacen entonces después que no se anden lamentando cuando uno dice que se baja el derecho que tenían, que era finalmente el torneo".