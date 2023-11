Los hinchas del AC Milan y del PSG han protagonizado serios incidentes en la previa del duelo entre ambos equipos por la fecha 4 de la Champions League. Los elencos se encuentran a las 17:00 horas en el San Siro, pero la jornada ha estado marcada por enfrentamientos entre barras que suman cuatro heridos.

Durante la madrugada de este martes, barristas de ambos elencos tuvieron una batalla campal en el barrio de Navigli. Los enfrentamientos terminaron con un ultra del PSG acuchillado en una pierna y otro con heridas leves. Además, dos agentes de la policía italiana sufrieron lesiones.

Los incidentes ocurrieron en una emboscada. Según relata la prensa italiana, hinchas del PSG se encontraban en la terraza de un local cuando sus pares del AC Milan los emboscaron. Los ultras locales, con sus caras cubiertas, lanzaron bengalas y petardos a los aficionados lusos.

Entre los heridos, el más grave es un hombre de 34 años que fue apuñalado en la pierna. Y quien se perderá el encuentro de esta tarde. El fanático del PSG, en estado grave, tuvo que ser trasladado al Hospital Policlínico por las dos heridas en su extremidad. Será operado este mismo martes.

AC Milan condena los enfrentamientos con hinchas del PSG

Luego de los incidentes, AC Milan se pronunció a través de redes sociales. “El AC Milan condena toda forma de violencia: para nosotros, el fútbol es pasión, no odio. El deporte está hecho para unir, no para dividir”, escribieron en una publicación a través de Twitter, donde además añadieron una versión en francés.

PSG, en tanto, no ha emitido declaraciones en defensa de los miembros de su hinchada que resultaron heridos luego de la emboscada. Eso sí, aplaudieron la entrega de los 4.300 aficionados parisinos estarán presentes en el San Siro con un video en sus cuentas oficiales.

¿A qué hora juegan AC Milan y PSG por Champions League?

AC Milan y PSG se enfrentan este martes 7 de noviembre a las 17:00 horas por la fecha 4 de la Champions League. En el enfrentamiento previo de ambos equipos (por la fecha 3), los parisinos triunfaron por 3-0.

