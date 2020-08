Prensa española llora: "La maldición de la Champions sigue vigente en el Atlético de Madrid"

Una vez más Atlético Madrid se quedó con las ganas en la Champions League, porque fue eliminado en cuartos de final por RB Leipzig, la gran sorpresa del certamen internacional.

Los medios españoles reaccionaron de inmediato al revés del equipo de Diego Simeone, y hablan de que los Colchoneros viven una maldición en la Liga de Campeones.

"No hay manera. La maldición de la Champions, antes de la Copa de Europa, sigue vigente en el Atlético de Madrid. Un joven y descarado RB Leipzig se impuso con suerte, una diana en el minuto 88 tras desgraciado rebote en Savic. Pero se impuso. No hay forma. El Atlético de Madrid se va de la Champions tras un encuentro gris, sólo con el brillo de Joao Félix. No bastó", escribió Sport.

Leipzig está en las semis de la Champions - Getty

En tanto, en Mundo Deportivo indicaron que "un gol de infortunio, que contó con la colaboración de Savic, dejó al Atlético fuera de Europa. Un final cruel".

Mientras que Marca hizo un juego de palabras con los dichos de Simeone en la previa, quien dijo que "ganar es lo que hay", y titularon "la derrota es lo único que hay".

Por su parte, ABC dice que hay "otro duelo para el Atlético en la Champions" y El País añade que "los alemanes se han clasificado tras un gol de rebote en el minuto 88 de Adams".

