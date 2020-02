Periodista que viaja a Italia para el partido entre Atalanta-Valencia se contagia de coronavirus

Esta jornada ha sido mediática en el fútbol español, porque diversos medios han informado que un periodista de 44 años, quien viajó a Italia junto a la delegación del Valencia para informar sobre el partido que sostuvieron Atalanta ante el equipo español se contagió del coronavirus.

Según la información publicada por el medio Marca, el sujeto dio positivo en el examen preventivo y, por lo mismo, ahora se le están realizando nuevos análisis en Madrid para comprobar si es positivo.

Esta información se suma a la entregada por la Conselleria de Sanidad que este jueves informó que hay un segundo caso de coronavirus en Valencia que, en teoría, sería el corresponsal que viajó a informar el partido de la UEFA Champions League.

A esto se suma al diario Las Provincias, quienes publicaron unas declaraciones del profesional. "Estoy perfectísimo. Tengo los síntomas de una gripe, pero nada más. Me encuentro bien, estoy tranquilo y muy bien atendido. Por responsabilidad fui al médico y me derivaron al hospital para hacerme las pruebas. Había estado en Milán y creo que mi obligación era acudir. Ayer miércoles no fui a trabajar. De verdad, los síntomas que tengo no me impedirían ir a trabajar, pero me hice las pruebas por pura responsabilidad. Que nadie se alarme, estoy perfecto".