PSV vs AS Mónaco | Cuándo y a qué hora juega Guillermo Maripán por la tercera ronda clasificatoria a la Champions League

Por la tercera ronda de clasificación a la UEFA Champions League, el AS Mónaco de Guillermo Maripán visitará al PSV Eindhoven en el Philips Stadion buscando meterse en la fase de grupos del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

El partido de ida fue en Francia y terminó con empate 1 a 1; Joey Veerman abrió la cuenta en el marcador en el minuto 39 para el equipo neerlandés y Axel Disasi marcaría la paridad definitiva tras pivoteeo de su compañero en defensa Guillermo Maripán, que fue titular los 90 minutos del partido.

El Mónaco viene de ganar en su estreno por la Ligue 1 el fin de semana pasado al Racing de Estrasburgo por 2 a 1, los goles fueron obra de Krepin Diatta y Sofiane Diop, y el defensor chileno disputó todo el encuentro.

El PSV, por su parte, también tuvo un debut ganador en la Eredivisie derrotando por 4 goles a 1 al Emmen, las anotaciones fueron de Johan Bakayoko, Cody Gakpo que se matriculó con dos y un gol en propia puerta de Maikel Kieftenbeld.

En el caso de que haya igualdad al final del tiempo reglamentario se deberá definir todo en alargue y, si persiste, en los lanzamientos penales, ya que ya no corre la regla del gol de visitante.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AS Mónaco vs PSV Eindhoven por la vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League?

AS Mónaco vs PSV Eindhoven juegan este martes 9 de agosto a las 14:30 hrs de Chile en el Philips Stadion, en los Países Bajos.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al AS Mónaco vs PSV Eindhoven por la vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League?

El partido entre AS Mónaco vs PSV Eindhoven no contará con transmisión en nuestro país.