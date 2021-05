¡Polémica en la Champions League! Jugadores del PSG denuncian insultos de parte del árbitro del partido

Manchester City derrotó al PSG y lo eliminó de la Champions League 2020/21. Los ciudadanos se impusieron sin problemas por 2-0 en Inglaterra, consiguiendo un global de 4-1 que deja en el camino a los parisinos en el torneo.

Pero lejos de la autocrítica que los hinchas se esperaban, el plantel lanzó una polémica acusación contra el árbitro del partido. Según Ander Herrera y Marco Verratti, el juez Björn Kuipers los insultó fuertemente en medio del encuentro.

La situación fue revelada por los propios jugadores tras el compromiso, donde señalaron que el neerlandés lanzó duros improperios contra algunos de sus jugadores. Un hecho que podría generar un revuelo gigante en Europa, donde hace meses se lleva a cabo una lucha contra el racismo dentro del fútbol.

El arbitraje de Björn Kuipers está en medio de la polémica luego de la acusación de los jugadores del PSG. Foto: Getty Images

Una vez finalizado el partido, Herrera conversó con RMC Sport y explicó lo ocurrido. "Me gustaría decir algo: hablamos de respeto con los árbitros, pero él dijo "Fu** you" (Vete a la mie***) a Leandro Paredes. Si nosotros decimos eso, tenemos pena de tres o cuatro partidos".

Las palabras del español fueron confirmadas por Verratti, quien además se quejó de que no existe igualdad a la hora de analizar este tipo de hechos. "Yo también lo escuché, dijo "Fu** you". Si digo eso, me caen diez partidos".

Por ahora desde la UEFA no han hecho ninguna declaracion respecto de la denuncia del PSG, pero se espera que dentro de las próximas horas se inicie una investigación al respecto. En caso de confirmarse, podrían caer las penas del infierno para Kuipers.